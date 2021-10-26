В центре Слуцка из окна многоэтажки выпал мужчина

Днём в понедельник, 25 октября, из окна многоэтажки в Слуцке выпал человек. Этот факт «Кур'еру» подтвердили в Слуцком РОСК.

По информации «Кур'ера», из окна на 6-м этаже на улице Ленина, 211 выпал 45-летний житель Слуцка. Тело под окнами обнаружили очевидцы, которые и позвонили в «скорую», а медики уже, в свою очередь, вызвали милицию.

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Как нам стало известно, во время происшествия дома был сын погибшего, но он не видел, как всё произошло. Предварительно, на теле погибшего нет следов криминального характера.

В Слуцком РОСК «Кур'еру» сообщили, что по данному факту назначены экспертизы, проводится проверка.