В центре Слуцка из окна многоэтажки выпал мужчина

Днём в понедельник, 25 октября, из окна многоэтажки в Слуцке выпал человек. Этот факт «Кур'еру» подтвердили в Слуцком РОСК.
По информации «Кур'ера», из окна на 6-м этаже на улице Ленина, 211 выпал 45-летний житель Слуцка. Тело под окнами обнаружили очевидцы, которые и позвонили в «скорую», а медики уже, в свою очередь, вызвали милицию.
Как нам стало известно, во время происшествия дома был сын погибшего, но он не видел, как всё произошло. Предварительно, на теле погибшего нет следов криминального характера.
В Слуцком РОСК «Кур'еру» сообщили, что по данному факту назначены экспертизы, проводится проверка.