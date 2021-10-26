Следственный комитет прекратил предварительное расследование дела по крушению военного самолёта Як-130 в Барановичах в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Следователи вместе с комиссией Минобороны выявили все обстоятельства трагедии: допрошено более 100 человек, изучены эксплуатационная и техническая документации самолёта. Переговоры лётчиков с диспетчером, видеозаписи произошедшего и заключения экспертиз ещё раз тщательно изучены.

Следователи пришли к выводу, что командир Як-130 Андрей Ничипорчик и лётчик Никита Куконенка, а также те, кто обслуживал самолёт и был ответственным за организацию полёта, нарушений не допустили.

Причина трагедии, по версии СК — отказ системы управления самолётом.

Следствием также установлено, что вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Пилоты до последнего момента пытались увести самолёт от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолёта находится вне жилых домов.

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