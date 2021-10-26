Комитет госконтроля выявил нарушения в ценообразовании в каждом четвёртом торговом объекте, проверенном в январе-сентябре, пишет Sputnik.by.

Ревизоры проверили 2044 магазина — в 494 из них цены завышались. К примеру, в столичных ритейлерах «под раздачу» попали огурцы, томаты и яблоки — цены на них были выше положенных на 20−25%. Свинина и томаты стоили дороже на 4−5%.

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В двух коммерческих магазинах Гомельской области торговая надбавка в несколько раз превышала допустимые значения:

  • на сахар — 29,5% вместо максимальной 15%;
  • рис — 61,5% (вместо 30%);
  • овсяные хлопья — 72% (вместо 30%);
  • пшено — 90% (вместо 30%);
  • макароны — 57% (вместо 30%);
  • подсолнечное масло — 33−42% (вместо 25%);
  • бедро цыплёнка-бройлера — 28,3% (вместо 20%);
  • тушку цыплёнка бройлера — 50% (вместо 20%).

В КГК пояснили, что торговля пытается обойти требования МАРТ, устанавливая более высокие цены на якобы новые виды изделий. К примеру, добавление к наименованию тушки цыплёнка-бройлера одного слова «увеличило» ценник на 15%. Чтобы исключить эти факты, госконтроль направил в правительство предложения по изменению в ценовой законодательство.

Киоскам, магазинам, ритейлерам направили 895 рекомендаций об устранении нарушений, а также штрафы на общую сумму 4,8 млн рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 566 работников торговли.

В КГК также отметили, что на рынке нет дефицита продовольствия. Перебои с поставками отдельных видов товаров, в частности курицы, связаны с плохой организацией работы между производителями и субъектами торговли.

Какие продукты под «присмотром» у государства?

До конца этого года МАРТ будет регулировать цены на социально значимые товары. В списке 30 позиций, среди них:

  • свежемороженая рыба (карповые, тресковые, сельдевые, скумбриевые, аргентиновые);
  • рыбные консервы (за исключением икры);
  • мясо (говядина, свинина, курица);
  • варёные колбасы;
  • молочные продукты (молоко, кефир, сметана, творог);
  • сыр твёрдый сычужный;
  • масло растительное (подсолнечное, рапсовое);
  • масло сливочное;
  • яйцо куриное;
  • хлеб ржаной и ржано-пшеничный;
  • батон;
  • макароны;
  • хлопья овсяные;
  • рис, крупа манная, крупа пшённая;
  • картофель, свёкла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры;
  • яблоки;
  • детское питание;
  • рыба свежая (карповые);
  • мясные субпродукты (кроме продуктов из птицы);
  • консервы мясные (тушеная свинина и говядина);
  • колбаса полукопчёная и варёно-копчёная;
  • маргарин;
  • крупа перловая;
  • свежий чеснок;
  • свежий перец сладкий;
  • соль;
  • чай чёрный байховый весовой;
  • кофе растворимый;
  • крупа гречневая;
  • сахар белый кристаллический.