Комитет госконтроля выявил нарушения в ценообразовании в каждом четвёртом торговом объекте, проверенном в январе-сентябре, пишет Sputnik.by.
Ревизоры проверили 2044 магазина — в 494 из них цены завышались. К примеру, в столичных ритейлерах «под раздачу» попали огурцы, томаты и яблоки — цены на них были выше положенных на 20−25%. Свинина и томаты стоили дороже на 4−5%.
В двух коммерческих магазинах Гомельской области торговая надбавка в несколько раз превышала допустимые значения:
- на сахар — 29,5% вместо максимальной 15%;
- рис — 61,5% (вместо 30%);
- овсяные хлопья — 72% (вместо 30%);
- пшено — 90% (вместо 30%);
- макароны — 57% (вместо 30%);
- подсолнечное масло — 33−42% (вместо 25%);
- бедро цыплёнка-бройлера — 28,3% (вместо 20%);
- тушку цыплёнка бройлера — 50% (вместо 20%).
В КГК пояснили, что торговля пытается обойти требования МАРТ, устанавливая более высокие цены на якобы новые виды изделий. К примеру, добавление к наименованию тушки цыплёнка-бройлера одного слова «увеличило» ценник на 15%. Чтобы исключить эти факты, госконтроль направил в правительство предложения по изменению в ценовой законодательство.
Киоскам, магазинам, ритейлерам направили 895 рекомендаций об устранении нарушений, а также штрафы на общую сумму 4,8 млн рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 566 работников торговли.
В КГК также отметили, что на рынке нет дефицита продовольствия. Перебои с поставками отдельных видов товаров, в частности курицы, связаны с плохой организацией работы между производителями и субъектами торговли.
Какие продукты под «присмотром» у государства?
До конца этого года МАРТ будет регулировать цены на социально значимые товары. В списке 30 позиций, среди них:
- свежемороженая рыба (карповые, тресковые, сельдевые, скумбриевые, аргентиновые);
- рыбные консервы (за исключением икры);
- мясо (говядина, свинина, курица);
- варёные колбасы;
- молочные продукты (молоко, кефир, сметана, творог);
- сыр твёрдый сычужный;
- масло растительное (подсолнечное, рапсовое);
- масло сливочное;
- яйцо куриное;
- хлеб ржаной и ржано-пшеничный;
- батон;
- макароны;
- хлопья овсяные;
- рис, крупа манная, крупа пшённая;
- картофель, свёкла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры;
- яблоки;
- детское питание;
- рыба свежая (карповые);
- мясные субпродукты (кроме продуктов из птицы);
- консервы мясные (тушеная свинина и говядина);
- колбаса полукопчёная и варёно-копчёная;
- маргарин;
- крупа перловая;
- свежий чеснок;
- свежий перец сладкий;
- соль;
- чай чёрный байховый весовой;
- кофе растворимый;
- крупа гречневая;
- сахар белый кристаллический.