Комитет госконтроля выявил нарушения в ценообразовании в каждом четвёртом торговом объекте, проверенном в январе-сентябре, пишет Sputnik.by.

Ревизоры проверили 2044 магазина — в 494 из них цены завышались. К примеру, в столичных ритейлерах «под раздачу» попали огурцы, томаты и яблоки — цены на них были выше положенных на 20−25%. Свинина и томаты стоили дороже на 4−5%.

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В двух коммерческих магазинах Гомельской области торговая надбавка в несколько раз превышала допустимые значения:

на сахар — 29,5% вместо максимальной 15%;

рис — 61,5% (вместо 30%);

овсяные хлопья — 72% (вместо 30%);

пшено — 90% (вместо 30%);

макароны — 57% (вместо 30%);

подсолнечное масло — 33−42% (вместо 25%);

бедро цыплёнка-бройлера — 28,3% (вместо 20%);

тушку цыплёнка бройлера — 50% (вместо 20%).

В КГК пояснили, что торговля пытается обойти требования МАРТ, устанавливая более высокие цены на якобы новые виды изделий. К примеру, добавление к наименованию тушки цыплёнка-бройлера одного слова «увеличило» ценник на 15%. Чтобы исключить эти факты, госконтроль направил в правительство предложения по изменению в ценовой законодательство.

Киоскам, магазинам, ритейлерам направили 895 рекомендаций об устранении нарушений, а также штрафы на общую сумму 4,8 млн рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 566 работников торговли.

В КГК также отметили, что на рынке нет дефицита продовольствия. Перебои с поставками отдельных видов товаров, в частности курицы, связаны с плохой организацией работы между производителями и субъектами торговли.

Какие продукты под «присмотром» у государства?

До конца этого года МАРТ будет регулировать цены на социально значимые товары. В списке 30 позиций, среди них: