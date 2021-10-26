«Встретили автолавку и были очень счастливы». Мнение горожанки про жизнь в слуцких деревнях

На мой взгляд, в последнее время вокруг много негативной информации. Порой хочется от всего уехать и пожить в буквальном смысле в лесу, подальше от города. В один из дней мы взяли немного продуктов, термос с чаем и отправились посмотреть, как живут люди в деревнях, окружённых лесом.

Мы выбрали слуцкие деревни Подстарево, Гутница и Красное. Больше всего нам понравилось, что все 4 часа поездки мы были совсем без интернета.

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Проехав несколько десятков километров, увидели небольшую улицу и несколько домов. Некоторые были заброшены, а в некоторых, вероятно, жили дачники. Вокруг — тишина, природа, лес, дома и турник, который, по-видимому, стоял там не один десяток лет. Это было Подстарево.

В деревне Гутница было видно, что жизнь здесь раньше била ключом. Ангары для ремонта большегрузов, контора, котельная, водонапорная башня, ферма и прочие здания сейчас заброшены. Вся эта картина напомнила мне фильм «Чернобыль».

В начале улицы стояли 5−6 кирпичных добротных домов. Некоторые пустовали. В самом центре улицы находился закрытый магазин. Когда мы собирались уезжать, вдруг послышался лай «охраны». К нам, виляя хвостами, прибежали два пса. Они явно просили поесть и получили почти всё, что мы взяли с собой: четыре бутерброда с сыром, четыре отбивные и пачку печенья.

В конце нашего маршрута была деревня Красное. Она заселена, есть новые дома, что нас очень порадовало. По моему мнению, здесь живут смелые люди с несгибаемой силой воли. Вряд ли сюда ездит автобус. И жить в лесу без интернета, магазина — это настоящий подвиг.

На обратном пути мы встретили автолавку и были очень счастливы. Купили необходимые продукты и поехали домой.

Погуляли по лесу, увидели старую землянку и окопы, делянки только вырубленного леса и поля высохшей кукурузы.

Природа помогает восстановить силы, немного подумать о жизни, привести внутренний мир в равновесие. Самое главное, что есть у человека, — это сама жизнь. Я не раз слышала, что люди уезжают в глухие деревни и живут там месяцами. Зачем? Думаю, их просто всё «достаёт».

Возможно, деревни в лесах в будущем превратятся в экодеревни для релакса. Тогда каждый желающий сможет пожить на природе и восстановить силы.

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