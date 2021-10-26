В 2018 году, 22 октября, в Слуцке снесли старое здание на территории РУЭС (на заднем дворе центральной почты). Местные краеведы говорили «Кур'еру», что оно построено в стиле «кирпичной архитектуры» («кирпичный стиль»), распространённом в конце XIX — начале XX века.

«Этому зданию более 100 лет. Таких в Слуцке осталось мало, около 10, — сказал тогда Игорь Титковский, историк архитектуры. — \…\ Почему бы всё-таки не попытаться восстановить здание и не отдать его, скажем, слуцким шахматистам или не сделать в нём музей космонавтики?»

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Почему краеведы считали, что здание, пусть неофициально, но имеет историческую ценность, написано здесь.

В центре Слуцка сносят одно из старинных зданий города
Фото: Алесь Достанко
Активисты Слуцка попытались вступить в переговоры с местными властями, собирали подписи, чтобы хотя бы приостановить работы по сносу.
Как активисты Слуцка с утра начали спасать старинный дом. Репортаж
Фото: Алесь Достанко
После этого технику и строителей от здания убрали, а прежде проходной задний двор почты закрыли. Там сидел человек, который просил людей не ходить через это место.
Утром строители, вечером – «охранник». Как за день изменилась ситуация возле РУЭС
Днём у ворот появился молодой человек. Он сидел и присматривал за порядком на территории. Фото: Ольга Зингер
Лариса Добровольская, которая тогда была заместителем председателя райисполкома, сказала «Слуцкому краю», что вызвавшее споры здание по документам было построено в 1946 году, оно не является историко-культурной ценностью и со временем пришло в негодность.

При этом одни случчане считали, что здание нужно снести, а активистам следует «пойти работать». А другие говорили, что это последний осколок слуцкого «Троицкого предместья».

«Последний осколок красоты». Что это за здание, из-за которого в Слуцке «заварилась каша»
Красным маркером отмечен участок, где до войны пролегала ныне исчезнувшая улица Прозоровская. Почти весь этот квартал состоял из домов, напоминающих дома Троицкого предместья в Минске. Фото: Алесь Достанко
Как бы то ни было, здание снесли 22 октября. Вот видео.

А вот — фото до и после.
Старинное здание в центре Слуцка: до и после. Фото с высоты
3 сентября 2018-го. Фото: Алесь Достанко
22 октября 2018-го. Фото: Алесь Достанко

Все публикации про тот момент в жизни Слуцка можно посмотреть по этой ссылке.

В ТЕМУ. Похожую историю, как на «Дожинки-2005» в Слуцке снесли бывшую Земскую больницу на улице Монахова, построенную в 1886 году, читайте здесь и здесь.

Фото из архива «Кур'ера»