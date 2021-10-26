В 2018 году, 22 октября, в Слуцке снесли старое здание на территории РУЭС (на заднем дворе центральной почты). Местные краеведы говорили «Кур'еру», что оно построено в стиле «кирпичной архитектуры» («кирпичный стиль»), распространённом в конце XIX — начале XX века.

«Этому зданию более 100 лет. Таких в Слуцке осталось мало, около 10, — сказал тогда Игорь Титковский, историк архитектуры. — \…\ Почему бы всё-таки не попытаться восстановить здание и не отдать его, скажем, слуцким шахматистам или не сделать в нём музей космонавтики?»

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Почему краеведы считали, что здание, пусть неофициально, но имеет историческую ценность, написано здесь. Активисты Слуцка попытались вступить в переговоры с местными властями, собирали подписи, чтобы хотя бы приостановить работы по сносу. После этого технику и строителей от здания убрали, а прежде проходной задний двор почты закрыли. Там сидел человек, который просил людей не ходить через это место. Лариса Добровольская, которая тогда была заместителем председателя райисполкома, сказала «Слуцкому краю», что вызвавшее споры здание по документам было построено в 1946 году, оно не является историко-культурной ценностью и со временем пришло в негодность.

При этом одни случчане считали, что здание нужно снести, а активистам следует «пойти работать». А другие говорили, что это последний осколок слуцкого «Троицкого предместья». Как бы то ни было, здание снесли 22 октября. Вот видео.

А вот — фото до и после.

Все публикации про тот момент в жизни Слуцка можно посмотреть по этой ссылке.

В ТЕМУ. Похожую историю, как на «Дожинки-2005» в Слуцке снесли бывшую Земскую больницу на улице Монахова, построенную в 1886 году, читайте здесь и здесь.