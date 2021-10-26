Была квартира, а остался копеечный павильон. Драма на Слуцком рынке

Много лет назад предпринимателям, торгующим на рынке, пришлось покупать павильоны или, как их ещё называют, роллеты. Стоили они больших денег. А вот почему их не могли купить за меньшие суммы, остаётся только предполагать. Суть рассказа в другом.

Не ручаюсь за сильную точность цифр, но один предприниматель продал квартиру за эквивалент в $ 25 000 и купил павильон за $ 20 000, чтобы можно было продолжить работать. Долго ли, коротко ли (все мы читаем новости), но светлое будущее не наступило, и люди на рынке увидели драматическую сцену.

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Ипэшник этот несколько дней назад продал павильон за $ 800. Понимаете? 800! Квартира за $ 25 000 превратилась в павильон за $ 800. Покупателю как раз нужен был роллет на участок — под гараж или что-то типа того.

Предприниматель, нормальный мужик, который пахал все эти годы, смотрел, как кран погружает его павильон на платформу, и на его глазах люди видели слёзы.

У этой истории нет никакой морали или выводов. Просто факты.

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