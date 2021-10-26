Александр Лукашенко не видит смысла в западных вакцинах и обязательном масочном режиме

Александр Лукашенко не видит смысла завозить в Беларусь западные вакцины от COVID-19 и требует не заставлять граждан носить маски. Об этом он заявил при посещении Лидской центральной районной больницы, пишут «Белорусы и рынок».

«Александр Лукашенко считает, что представленные в Беларуси российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты. К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла», — сообщает его пресс-служба.

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Лукашенко ещё раз отметил, что вакцинация в Беларуси должна быть исключительно добровольной.

«Вы доказали на практике: провакцинировался — меньше болеешь, а если заболел — жить будешь, вылечим. Поэтому вакцинироваться надо. Поэтому решение делать свою вакцину — это было хорошее решение. Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия», — сказал он.

Александр Лукашенко также высказался о масочном режиме. Он подчеркнул, что никогда не был против масок, но считает, что культура использования защитных средств есть только у врачей. В свою очередь, простые граждане не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации, поэтому использование ими масок неэффективно.

«Я был бы рад, если бы люди, которые находятся в зоне риска (здравоохранение, социальное, торговля, бытовое, транспорт, культура, спорт и так далее), тоже в помещениях надевали маски. Но маска — это их дело. Вот тут мы тем более не должны настаивать. Надо — люди наденут», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что правильное соблюдение масочного режима полезно, но ещё раз сказал, что заставлять граждан носить маски не нужно.

«Моё железное требование — никого не заставлять», — сказал он.