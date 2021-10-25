«В обход медпункта выехал в рейс». Под Слуцком сотрудники ГАИ выявили нетрезвого водителя на МАЗе

После небольшого затишья сотрудникам ГАИ снова пришлось отправиться на одно из местных предприятий. Причиной этой поездки в очередной раз стал водитель. Только уже не льнозавода и ОАО «ПМК-71», а КУП «Слуцкое РСУ».

«Сегодня, 25 октября, около 8.30 в районе заправки, которую в народе называют «Пегас», наше внимание привлёк МАЗ (автовышка). Увидев экипаж ДПС, автомобиль начал петлять со стороны в сторону: то ли водитель хотел остановиться, то ли свернуть на заправку… Но был остановлен, — рассказал Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД. — Как выяснилось, за рулём был водитель Слуцкого РСУ. Его поведение, как и запах в салоне вызвали подозрение. Показания средства измерения «Алкотест-203» составили 0,75 и 0,67 промилле.

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Мужчина пояснил, что употреблял спиртное накануне на выходных дома. А сегодня, заступив на смену в 8 утра, в обход медпункта выехал в рейс.

В итоге, согласно ч. 1 ст. 18.15 КоАП РБ, водителю грозит штраф 100 базовых величин с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 3 года. Руководство КУП «Слуцкое РСУ» было также привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 18.22 КоАП".

Почему «отдуваться» пришлось всему предприятию

Дмитрий Сытько уже не раз отвечал на этот вопрос, но решил напомнить ещё раз:

«Согласно распоряжению Миноблисполкома № 144/77 от 27.01.2021, в случае выявления пьяного пешехода или водителя, а именно нетрезвых работников какого-либо предприятия, незамедлительно собирается рейдовая группа. В её состав входят сотрудники ГАИ, участковый инспектор и представитель райисполкома. Они выбывают на предприятие (в данном случае — КУП „Слуцкое РСУ“), где проводят переосвидетельствование всех работников (не только водителей) в присутствии руководства».

Что было после проверки

После того как рейдовая группа проверила и других работников предприятия, инспекторы ГАИ провели профилактическую беседу и довели нормы законодательства, вступившие в силу с 1 марта.

«Во-первых, человек на работе пьяный, во-вторых, ездит за рулём. Сотрудники райисполкома будут с этим разбираться ещё отдельно, — добавил Дмитрий Сытько. — Вы поймите, что последствия здесь будут для всех, а не только для водителя. Ответственность могут понести в том числе и инженерно-технические работники, и сам руководитель предприятия.

В очередной раз хочу обратить внимание: более ответственно относитесь к своим обязанностям, в том числе при выпуске на линию транспорта".