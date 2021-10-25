Случчанка боится сгореть в своём доме: над её крышей проходит линия электропередач

На прямую линию к Наталье Якубицкой, председателю Минского областного Совета депутатов, позвонила Татьяна Ивановна из Слуцка. Женщина поделилась своей проблемой: над крышей её дома проходит линия электропередач, которая однажды уже оборвалась. Тогда пожара удалось избежать. Но где гарантия, что повезёт и в другой раз?

— Живём на улице Козинцева-Прокопчика: наш дом 46-й, а позади стоит 48-й. К этому дому идёт линия электропередач, которая проходит аккурат над крышей нашего дома. А живём мы на окраине города, рядом находится поле. И когда дует сильный ветер, провода колышутся во все стороны. Нынешним летом, когда были страшные ураганы, один провод оборвался и упал на крышу дома. Счастье, что мы быстро среагировали и сбросили его палкой, потом вызвали аварийку. А если бы случился пожар? Нам бы потом сказали, что сами виноваты, раз дали разрешение на то, чтобы линия шла над вашей крышей. Но в том-то и дело, что никакого разрешения мы не давали!

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Татьяна Ивановна уверяет: она обращалась в городские электросети, просила перенести линию электропередач. Но работники электросетей только отмахнулись от неё, заверив, что ничего страшного не произойдёт, так как провода имеют тройную изоляцию.

— В общем, никому ничего не надо. Но это мой дом, и я не хочу, чтобы над его крышей шли какие-то провода. Почему нельзя поставить столб возле 48-го дома, чтобы к нему провести линию электропередач? — недоумевает женщина.

Наталья Якубицкая заверила: данный вопрос будет переадресован Андрею Янчевскому, председателю Слуцкого райисполкома. Также к решению проблемы подключатся Наталья Овсянникова, председатель районного Совета депутатов, и Владимир Гога, член президиума Минского областного Советов депутатов.