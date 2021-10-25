По просьбам наших читателей публикуем полезные телефоны и расписание работы ГАИ и МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД. Памятку в виде удобной таблицы вы можете вырезать и из печатного номера «Кур'ера» от 21 октября.

Отдел ГАИ Слуцкого РОВД

Адрес: Слуцкий район, 100 км а/д Р-23, здание 2.

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Начальник отдела ГАИ Слуцкого РОВД — Шавалеев Александр Салаватович, тел. 6 34 60.

Телефон для справок: 6 34 69.

Приём граждан для рассмотрения административного дела:

понедельник, четверг — 08.00−10.00, 15.00−17.00



суббота — 09.00−13.00.

Возврат водительского удостоверения после его изъятия, окончания срока лишения права управления транспорт­ным средством лицам, лишённым этого права*:

понедельник, четверг — 08.00−10.00, 15.00−17.00

суббота — 09.00−13.00.

Согласование марш­рутной документации, маршрутов движения, перевозки опасных грузов:

вторник, четверг — 09.00−13.00, 14.00−18.00.

Обеденный перерыв: понедельник-суббота — 13.00−14.00

*- изъятое водительское удостоверение возвращается при предъявлении временного разрешения, действующей мед. справки и оплаты штрафа.

МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД

Адрес: Слуцкий район, 100 км а/д Р-23, здание 2.

Зоны обслуживания: Слуцкий, Стародорожский, Копыльский районы.

Начальник МРЭО отдела ГАИ Слуцкого РОВД — Усович Валерий Иванович, тел. 6 35 11.

Приём граждан по вопросам регистрационной деятельности (телефон для справок: 6 35 07)

Приём граждан и (или) выдача им справок и других документов по вопросам транспорта

Оформление заявлений

Осмотр транспорта

Приём документов, регистрация договоров купли-продажи, мены, дарения

Выдача документов.

вторник, среда, четверг, пятница, суббота — 08.00−13.00, 14.00−16.30*.

Приём граждан по вопросам экзаменационной деятельности (телефон для справок: 6 31 40)

Приём граждан и (или) выдача справок и других документов по вопросам приёма экзаменов

Оформление заявлений

Приём документов (для сдачи квалификационных экзаменов, обмена или получения ВУ).

вторник, среда, четверг, пятница, суббота — 08.00−13.00, 14.00−16.30.

Приём теоретического экзамена

вторник-суббота — 09.00; 12.00; 15.00.

Приём практического экзамена

вторник-суббота — 10.00−16.00.

Выдача документов

вторник, среда, четверг, пятница, суббота — 08.00−13.00, 14.00−16.00.

*- время осмотра транспорта осуществляется в светлое время суток, приёма теоретического и практического экзаменов может изменяться в зависимости от количества обращающихся граждан.