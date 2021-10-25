По просьбам наших читателей публикуем полезные телефоны и расписание работы ГАИ и МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД. Памятку в виде удобной таблицы вы можете вырезать и из печатного номера «Кур'ера» от 21 октября.
Отдел ГАИ Слуцкого РОВД
Адрес: Слуцкий район, 100 км а/д Р-23, здание 2.
- Начальник отдела ГАИ Слуцкого РОВД — Шавалеев Александр Салаватович, тел. 6 34 60.
- Телефон для справок: 6 34 69.
Приём граждан для рассмотрения административного дела:
- понедельник, четверг — 08.00−10.00, 15.00−17.00
- суббота — 09.00−13.00.
Возврат водительского удостоверения после его изъятия, окончания срока лишения права управления транспортным средством лицам, лишённым этого права*:
- понедельник, четверг — 08.00−10.00, 15.00−17.00
- суббота — 09.00−13.00.
Согласование маршрутной документации, маршрутов движения, перевозки опасных грузов:
- вторник, четверг — 09.00−13.00, 14.00−18.00.
- Обеденный перерыв: понедельник-суббота — 13.00−14.00
*- изъятое водительское удостоверение возвращается при предъявлении временного разрешения, действующей мед. справки и оплаты штрафа.
МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД
Адрес: Слуцкий район, 100 км а/д Р-23, здание 2.
- Зоны обслуживания: Слуцкий, Стародорожский, Копыльский районы.
- Начальник МРЭО отдела ГАИ Слуцкого РОВД — Усович Валерий Иванович, тел. 6 35 11.
Приём граждан по вопросам регистрационной деятельности (телефон для справок: 6 35 07)
- Приём граждан и (или) выдача им справок и других документов по вопросам транспорта
- Оформление заявлений
- Осмотр транспорта
- Приём документов, регистрация договоров купли-продажи, мены, дарения
- Выдача документов.
вторник, среда, четверг, пятница, суббота — 08.00−13.00, 14.00−16.30*.
Приём граждан по вопросам экзаменационной деятельности (телефон для справок: 6 31 40)
- Приём граждан и (или) выдача справок и других документов по вопросам приёма экзаменов
- Оформление заявлений
- Приём документов (для сдачи квалификационных экзаменов, обмена или получения ВУ).
вторник, среда, четверг, пятница, суббота — 08.00−13.00, 14.00−16.30.
Приём теоретического экзамена
- вторник-суббота — 09.00; 12.00; 15.00.
Приём практического экзамена
- вторник-суббота — 10.00−16.00.
Выдача документов
- вторник, среда, четверг, пятница, суббота — 08.00−13.00, 14.00−16.00.
*- время осмотра транспорта осуществляется в светлое время суток, приёма теоретического и практического экзаменов может изменяться в зависимости от количества обращающихся граждан.