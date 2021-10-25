Об открытии KFC в Слуцке. А ещё про деньги, «шавуху» и местные кафе

Вот недавно в Слуцке шли наружные работы возле здания, где была «Фиалка». Людям, которые шли мимо и спрашивали, что здесь будет, говорили — KFC.

Интересно, что в самом представительстве KFC только от нас узнали, что есть такое здание в Слуцке и что оно в теории может подойти для открытия ресторана.

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Пока же KFC рассматривает только одно место, где можно открыть заведение. И то не факт, что там что-то будет.

♦ Исходя из этого, есть два повода для размышления:

В Слуцке уже пару лет открываются всё новые и новые небольшие точки общепита. Прямо бум. И случчане сами себе удивляются, откуда у нас столько денег, что хватает, чтобы купить «шавуху». Ведь часто люди жалуются, что у них нет денег на поход в продуктовый магазин.

И вот интересно — ЕСЛИ в Слуцк придёт такой сильный бренд, задушит ли он местных?

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