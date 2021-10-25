В Беларуси отправка призывников в армию началась раньше. Прибывших солдат отправят на изоляцию

С 25 октября в Беларуси началась отправка молодых людей, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооружённых cил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.



«В первый день отправки в войска направлено около 1 000 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72-го Объединённого учебного центра и Минской военной комендатуры», — проинформировали в ведомстве.

Всего на укомплектование Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Беларуси в октябре-ноябре планируется направить около 10 тыс. человек. Для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 200 человек.

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В соответствии с законодательством вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 60 тыс. молодых людей.

В ведомстве рассказали, что начавшаяся отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится:

в Вооружённые силы — по 5 ноября,

другие войска и воинские формирования — по 30 ноября 2021 года.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике на областных и Минском городском сборных пунктах совместно с органами здравоохранения проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции среди новобранцев.

Прибыв к месту службы, всё новое пополнение пройдёт двухнедельную изоляцию.

Присягу вновь прибывшее пополнение в соединениях и воинских частях Вооружённых сил примет 20 ноября 2021 года.