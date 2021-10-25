На этой неделе есть День бабушек и дедушек. Отличный повод вспомнить (а лучше и вовсе не забывать) о них. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

25 октября — Праздник мельников Беларуси. Существование этого праздника осенью не случайно, ведь к этому времени хлеб почти весь был перемолот, наступала пора отдыха. Односельчане всегда старались угодить представителям этой профессии, так как от них напрямую зависело качество хлеба.

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26 октября — Праздник приятных неожиданностей. Такой праздник сможет заставить улыбаться любого. Получать неожиданные подарки — это всегда приятно. Лучший результат такой неожиданности — радость и положительные эмоции.

26 октября 1942 года партизаны отряда имени А. В. Суворова партизанской бригады имени К. Е. Ворошилова разбили карательный немецко-полицейский отряд около деревни Жилин Брод Слуцкого района.

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия. Различного рода аудио- и видеозаписи, фильмы, программы передач, выпущенные на радио и телевидении, составляют культурное наследие мира. В этот день в 1980 году были приняты рекомендации об охране и сохранении движимых изображений.

28 октября — День бабушек и дедушек. Инициатива проведения события принадлежит Цветочному бюро Голландии. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая молодая бабушка в мире — 23-летняя Рифка Станеску из Румынии, старейшая долгожительница планеты — Жанна Луиза Кальман из Франции, которая прожила 122 года.

29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом. Начало кампании по профилактике инсульта было положено в 2004 году, когда ВОЗ приравняла данное заболевание к масштабной эпидемии. В этот день активисты, медики и волонтёры совместно с членами Межрегионального фонда помощи родственникам больных инсультом проводят различные мероприятия, чтобы в очередной раз обратить внимание общества на эту проблему.

30 октября — День тренера. Не упустите возможность сделать приятно человеку, чьё призвание — воспитание здорового тела и крепкого духа. В это число на календаре нет государственного выходного, поэтому вашего тренера (или наставника ребёнка) можно смело поздравлять прямо на рабочем месте.

31 октября — День дверного звонка. Сегодня дверные звонки превратились из «звенящей кнопки» в функциональные устройства, которые способны улучшить безопасность любого дома. Они позволяют узнать, кто пришёл, даже не подходя к двери. Можно не сомневаться — умный звонок сообщит абсолютно обо всех визитёрах, прислав сообщение на смартфон.