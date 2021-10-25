В Минздраве рассказали, как будет оказываться плановая медпомощь

Недавно стало известно, что приостановили оказание плановой медпомощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. Позже появились уточнения: всё остаётся как и прежде, но предварительно пациенту надо будет сдать ПЦР-тест. Сегодня ведомство опубликовало очередное разъяснение, что имелось в виду, пишет «Интерфакс-Запад».

«В соответствии с эпидемиологической ситуацией специалисты Минздрава ведут ежедневный мониторинг перепрофилирования коечного фонда. За последнюю неделю проведена дополнительная работа по детализации объёмов плановой медицинской помощи. В регионах и Минске разработаны планы по сохранению объёмов оказания плановой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

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Там рассказали, что часть больничных организаций здравоохранения перепрофилирована в инфекционные госпитали, оптимизирована работа поликлиник.

«Амбулаторно-поликлиническая помощь переориентирована на оказание помощи на дому, организована выездная форма работы с инфекционными пациентами и их контактами», — подчеркнули в министерстве.

В амбулаторно-поликлинических организациях приняты дополнительные меры по недопущению снижения доступности медпомощи, в первую очередь пожилым лицам и инвалидам:

организованы телефонные линии для консультаций по вопросам COVID-19 и заказа рецептов на лекарственные препараты;

пожилому населению и инвалидам рекомендовано при ухудшении самочувствия вызывать врача на дом;

для пожилого населения и инвалидов организован забор биологических материалов для лабораторных исследований и проведение электрокардиографии на дому;

проводится выписка рецептов пациентам с хронической патологией и инвалидам с доставкой их по месту проживания пациента;

в поликлиниках обеспечена возможность проведения общих анализов крови и мочи, определение уровня глюкозы крови, — проведение флюорографического и электрокардиографического исследований непосредственно в день обращения, что исключает повторное обращение.

«Приказ регламентирует оказание плановой стоматологической помощи, скринингов рака основных локализаций, проведение диспансерных медосмотров лиц, перенёсших инфекцию COVID-19, пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы с высоким риском осложнений, пациентов с предопухолевыми заболеваниями с высоким риском развития онкологических заболеваний», — отметили также в Минздраве.

Ранее.