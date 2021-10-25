В Беларуси ПЦР-тестирование частично заменят на антиген-тесты

Белорусские медики начали переходить на антиген-тесты для определения коронавируса. Предполагается, что они могут во многом заменить более дорогостоящие ПЦР-тесты. Об этом заявил Александр Тарасенко, главный государственный санитарный врач, пишет «Интерфакс-Запад».

«Мы уже начали переход на антиген-тесты. Во-первых, их делают быстрее. А во-вторых, они дешевле, чем ПЦР. Поэтому мы и внесли корректировки в некоторые нормативные документы, и в первую очередь исследуем на антиген, а уже потом на усмотрение врача или же при отсутствии антиген-тестов проводим ПЦР-тестирование», — пояснил он.

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При этом Тарасенко отметил, что все исследования, будь то антиген-тест или ПЦР-тест, назначаются врачами, а более широкое применение антиген-тестов вызвано в том числе желанием разгрузить лаборатории.

«Назначаются они (тесты — ИФ) в первую очередь по назначению врача и если есть признаки острых респираторных инфекций. Ввиду сегодняшних обстоятельств, конечно же, сделают анализ и на новую коронавирусную инфекцию. И также ПЦР-исследование проводится для тех, кто госпитализируется в стационарные учреждения», — пояснил он.