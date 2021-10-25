Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 18 по 24 октября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Михаленя (@nadia.kl.92)

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