Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 18 по 24 октября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Надежда Михаленя (@nadia.kl.92)

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Публикация от Anastasiya Romanovich (@anastasiyaromanovich)

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Публикация от @karina_dzhychka

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Публикация от Дима Жоголь (@dimasik_vel)

 

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Публикация от Валерия Лещенко (@valeria_machkovskaya)

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Публикация от @zhdan.viktory

 

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Публикация от Ольга Соловянчик (@o_solovyanchik)

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Публикация от Ольга Кирашева (@olgakirasheva)

 

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Публикация от Вероника Трайно (@veronik_akula)