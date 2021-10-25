В Индии подросток продал свою жену. На вырученные деньги он купил смартфон

В индийском штате Одиша арестовали 17-летнего, но уже женатого подростка, который продал свою 26-летнюю жену через месяц после свадьбы. Покупатель отдал за неё 180 тысяч рупий.

На вырученные деньги молодой человек приобрёл себе смартфон и поужинал в дорогом ресторане. Родственникам жены он сказал, что она сама ушла от него, но они ему не поверили и обратились в полицию.

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Женщину удалось освободить, но не обошлось без трудностей — в деревне, где она находилась, её не хотели отпускать.

Подросток уже предстал перед судом и отправился в исправительное учреждение.