Слуцкие дети начали рисовать символы из сериала «Игра в кальмара». Фотофакт

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В одном из дворов Слуцка дети рисуют символы, похожие на те, что были в популярном сериале «Игра в кальмара».

Слуцкие дети начали рисовать символы из сериала «Игра в кальмара». Фотофакт
Фотографии: Александр Большой
Слуцкие дети начали рисовать символы из сериала «Игра в кальмара». Фотофакт