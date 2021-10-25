В среду, 27 октября, с 12.00 до 13.00 в здании Слуцкого лесхоза (улица Борисовца, 9) директор Дмитрий Венскевич примет жителей «по вопросам приобретения дров в заготовленном виде и срокам доставки». Также встречи запланированы 10 и 24 ноября в это же время.

Встречи с населением состоятся, так как сейчас много заявок на дрова.

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Как пояснила «Кур'еру» Елена Курьянович, заместитель директора Слуцкого лесхоза по идеологической работе, в лесхозе работает система ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учёта древесины и сделок с ней). Машины, которые перевозят древесину, должны быть оснащены GPS-трекерами.

«У людей возникает много вопросов по доставке дров. Чтобы это обсудить и разъяснить населению, приняли решение провести приём граждан, — сказала Елена Курьянович. — Как раньше загрузить машину дровами мы не имеем права. Вводится новая система реализации и доставки. Просто так машина с древесиной выехать из леса не может».

Также можно обращаться в администрацию лесхоза по телефону. Специалисты ответят на все вопросы по дровам и отправят в нужное лесничество: