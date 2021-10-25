Как детям носить маски. Рекомендации от Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии

Слуцкий территориальный центр гигиены и эпидемиологии прислал «Кур'еру» рекомендации, с какого возраста и как детям лучше носить средства защиты органов дыхания.

Дети до 5 лет включительно

В соответствии с рекомендациями ВОЗ и ЮНИСЕФ детям в возрасте 5 лет и младше не рекомендуется носить маски.

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В некоторых случаях возможно её использование детьми младше 5 лет. Например, когда с ребёнком рядом находится/может находиться заболевший. В этом случае, если ребёнок надел маску, родитель или другой взрослый должны держать его в поле зрения, чтобы контролировать безопасное использование маски.

Дети 6−11 лет

По мнению ВОЗ и ЮНИСЕФ, носить медицинскую маску детям в возрасте 6−11 лет возможно, если

существует риск передачи инфекции в месте проживания ребёнка;

ребёнок способен безопасно и правильно пользоваться маской;

имеется возможность своевременно менять маску на чистую;

дети находятся под надзором со стороны взрослых, которые инструктируют ребёнка о том, как надевать, снимать и безопасно носить маски.

Дети от 12 лет

Детям в возрасте от 12 лет и старше рекомендовано носить маски так же, как взрослым людям.

Как носить маски по рекомендациям Минздрава, читайте по этой ссылке.

Различия по странам

В каждой стране принимают решение о том, с какого возраста использовать маски, в зависимости от эпидемиологической ситуации по COVID-19. Например, в Чехии и отдельных штатах США возраст для использования — с 2 лет, в Италии и Израиле — с 6 лет, в Бельгии — с 12 лет, в Южной Корее — с 14 лет.

С учётом неблагополучной эпидемиологической ситуации по COVID-19 и по решению родителей в нашей стране рекомендуют применять маски детям в общественных местах и транспорте. При этом родителям необходимо научить детей правилам пользования и ношения маски.

Если родители не желают, чтобы ребёнок использовал маску, то целесообразно сократить время пребывания в местах массового скопления населения.

РАНЕЕ. Как носят маски в школах Слуцка. Что рассказывают родители и что рекомендует Минздрав