В понедельник, 25 октября, к редакции «Кур'ера» приехал автомобиль от проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». Сотрудники редакции отдали водителю около 22 кг крышечек. Столько собрали случчане за неполные две недели.

Пока мы пересыпали крышки в два «картофельных» мешка, в «Кур'ер» приехали ещё одни благотворители.

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Крышечки организаторы проекта передадут на завод в Россию. Вырученные деньги пойдут на помощь и лечение нуждающимся. Транспортную поддержку по сбору крышечек из разных городов оказала «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Газета «Кур'ер» продолжает собирать крышки. Приносите их с 8 до 17 часов (с 13 до 14 — обед) с понедельника по пятницу в редакционный отдел, который находится по адресу: улица Ленина, 128.

Уже много месяцев мы записываем имена и фотографируем тех, кто участвует в проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки». Их мы фиксируем на отдельной странице на сайте kurjer.info — здесь.