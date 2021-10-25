Гонконгские вафли с мороженым и беконом, облепиховый чай. Рассказываем, где попробовать в Слуцке

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Сегодня мы отправляемся в кафе ЭmiМar, которое находится в ТЦ «Континент».

Фишка этого кафе — гонконгские вафли. В меню есть сладкие с мороженым и сытные с беконом. Кроме этого, здесь можно заказать драники, хот-доги, шаурму, блины, сэндвичи, разные салаты и десерты. Есть детское меню.

Пиво 0,5 + картофель фри + кольца кальмара — 8 рублей.

Кола + картошка + наггетсы (4 шт.) — 6,50 рубля.

Адрес: ТЦ «Континент», ул. Копыльская, 13

Телефон: 8(044) 7 000 730, 8(1 795) 79 470

Время работы: Пн-чт с 8:00—00:00 , пятница: 8:00—02:00 , суббота: 10:00—02:00 , воскресенье: 10:00—00:00 ;

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Предзаказ по номеру: +8044 7 000 730

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