Гонконгские вафли с мороженым и беконом, облепиховый чай. Рассказываем, где попробовать в Слуцке

Отдел Новостей
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Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Сегодня мы отправляемся в кафе ЭmiМar, которое находится в ТЦ «Континент».

Фишка этого кафе — гонконгские вафли. В меню есть сладкие с мороженым и сытные с беконом. Кроме этого, здесь можно заказать драники, хот-доги, шаурму, блины, сэндвичи, разные салаты и десерты. Есть детское меню.

Действующие акции:

  • Пиво 0,5 + картофель фри + кольца кальмара — 8 рублей.
  • Кола + картошка + наггетсы (4 шт.) — 6,50 рубля.

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

  • Адрес: ТЦ «Континент», ул. Копыльская, 13
  • Телефон: 8(044) 7 000 730, 8(1 795) 79 470
  • Время работы: Пн-чт с 8:00—00:00, пятница: 8:00—02:00, суббота: 10:00—02:00, воскресенье: 10:00—00:00;
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  • Предзаказ по номеру: +8044 7 000 730

ИП Алешко В. И. УНП 691 973 962