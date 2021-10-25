70-летняя случчанка вышивает настоящие картины крестиком (фото + поздравление с юбилеем от родных)

Сегодня, 25 октября, Лидия Владимировна Валова празднует свой 70-летний юбилей. Накануне её дочь Светлана рассказала «Кур'еру» о своей маме и показала её картины, вышитые крестиком.



«У моей мамы более 40 лет трудового стажа. Когда пошла на пенсию, у неё появилось хобби — вышивание крестиком. Она создаёт картины, иконы, — рассказывает Светлана. — Особенно впечатляют девушки прошлого века в старинных платьях. Свои творения дарит родным и близким, чтобы работы остались в семье».

Лидия Владимировна живёт в 11-м городке, а летом — на даче в Стородорожском районе. «Она не может без работы. На участке в 25 соток много цветов, сад, огород. Мама за всем ухаживает, всё успевает, как пчёлка. Вышивает не только зимой, но и летом, когда появляется свободная минутка», — говорит дочь.

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