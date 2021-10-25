70-летняя случчанка вышивает настоящие картины крестиком (фото + поздравление с юбилеем от родных)

Сегодня, 25 октября, Лидия Владимировна Валова празднует свой 70-летний юбилей. Накануне её дочь Светлана рассказала «Кур'еру» о своей маме и показала её картины, вышитые крестиком.
«У моей мамы более 40 лет трудового стажа. Когда пошла на пенсию, у неё появилось хобби — вышивание крестиком. Она создаёт картины, иконы, — рассказывает Светлана. — Особенно впечатляют девушки прошлого века в старинных платьях. Свои творения дарит родным и близким, чтобы работы остались в семье».
Лидия Владимировна живёт в 11-м городке, а летом — на даче в Стородорожском районе. «Она не может без работы. На участке в 25 соток много цветов, сад, огород. Мама за всем ухаживает, всё успевает, как пчёлка. Вышивает не только зимой, но и летом, когда появляется свободная минутка», — говорит дочь.
«Дорогая, любимая жена, заботливая мамочка,
любящая бабушка Лидия Владимировна Валова!
От всей души поздравляем тебя с 70-летием!
Пусть сединою волосы покрылись,
Морщинок стало больше возле глаз,
Но человека лучше и дороже
Нигде на свете нет у нас.
В твоём сердце, родная, так много тепла,
Всё поймёшь и улыбкой согреешь.
Ты заботлива, ласкова, очень добра,
Всей душою любить ты умеешь.
Сказать тебе „спасибо“ — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желаем всей нашей семьёй».
С любовью, муж, дети, внуки