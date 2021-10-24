Происшествия на выходных: украли лесовоз и вывезли в Россию

В Полоцком районе похитили лесовоз и вывезли его в Россию
Утром 23 октября в милицию сообщили о хищении лесовоза с территории склада предприятия в Полоцком районе.
Установлено, что у камер видеонаблюдения на территории склада перерезаны провода. Похищенный лесовоз обнаружен на территории Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет
В Берёзовском районе опрокинулся поляк на фуреВ Берёзовском районе около 17.10 в воскресенье 37-летний гражданин Польши на фуре «Вольво» отвлёкся от управления. Автопоезд опрокинулся. Движение по трассе было временно ограничено. ГАИ УВД Брестского облисполкома
В Минске пьяный пешеход вышел на дорогу и попал под машину
В воскресенье около 12.40 в Минске пьяный пешеход вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. Там его сбила легковая машина «Форд». С травмами пешеход доставлен в больницу. БЕЛТА
Люди погибли на пожарах в ночь на субботу
- Во дворе дома в агрогородке Повитье Кобринского района случился пожар. Там обнаружена погибшая хозяйка 1942 года рождения.
- Также был пожар в жилом доме в деревне Физинки Наровлянского района. Обнаружен погибший хозяин 1957 года рождения.
- В Мозыре на последнем этаже девятиэтажки горела квартира. Обнаружены погибшими хозяева — семейная пара, оба пенсионеры. МЧС