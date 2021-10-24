Стоит спросить молодых людей лет 15, чем они хотят заниматься, когда вырастут, те впадают в ступор. Ещё забавнее, что, когда о том же спрашивают 25-летних, с ними происходит то же самое. Эту возрастную считалочку на самом деле можно продолжать бесконечно. Реальность такова, что искать своё призвание можно всю жизнь, постоянно развиваясь и пробуя что-то новое. Так что вопрос о том, почему огромное количество людей в мире не любят то, чем занимаются, поднять как минимум стоит. К тому же учёные проявляют всё больше интереса к этой теме.

Ой, а у вас «выгорание»

В последнее время огромную популярность приобрёл термин «профессиональное выгорание». На него списывают буквально всё: не нравится поставленная руководством задача? Выгорел. Не нравится сидеть в офисе от звонка до звонка? Выгорел. И так далее до бесконечности. Иногда к слову «профессиональное» прибавляется слово «эмоциональное», а менеджеры по работе с персоналом, кажется, другие слова и вовсе забыли.

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По крайней мере, именно такое впечатление складывается, когда ищешь информацию о том, нравится ли людям их работа. И главное, подходит ли она им.

Итак, что же имеют в виду дорогие HR-специалисты, когда бархатным голосом рассказывают, например, о «профессиональном выгорании»? Прежде чем ответить на этот вопрос, сперва разберёмся, почему такие разговоры вообще ведутся. Главная цель менеджера по работе с персоналом — сделать так, чтобы сотрудники брали как можно меньше отгулов и больничных и работали на пике производительности каждый день. Но не потому, что все HR-специалисты думают, будто все, кроме них, роботы. Просто именно на их плечи руководство компаний возлагает всю работу с персоналом — от поиска подходящих кандидатов до урегулирования проблем в коллективе.

Так что, когда речь заходит о профессиональном выгорании сотрудников, на русский язык это, вероятно, переводится как «Наташа, почему у нас так сильно упала производительность? Где мои 10 отчётов за вчерашний день?» Короче, Наташе не позавидуешь. Ну, а сотрудник, с которым наша Наталья беседует, с каждым таким разговором погружается в пучину уныния всё больше, попутно пытаясь разобраться, что же не так.

Профессиональное выгорание: феномен, вызванный длительным стрессом, который оказывает влияние на развитие многих заболеваний. Исследователи полагают, что предрасполагающими факторами могут быть индивидуальные особенности — перфекционизм, стремление всё контролировать, нежелание или неумение делегировать обязанности.

Ответ лежит на поверхности. Если каждый день вы идёте на работу с мыслью о том, когда же этот кошмар закончится, пора менять работу. Другого ответа нет и не будет. Иногда дело бывает в начальстве или коллегах, но чаще — в неподходящей, нелюбимой и, главное, бредовой работе. Так что Наталья из HR-отдела тут не при чём. У неё просто работа такая (будем надеяться, что любимая).

Но зачем вдруг всем вокруг понадобился термин «профессиональное выгорание», который на самом деле означает серьёзную проблему медицинского характера? Возможно, ответ кроется в том, что ни один работодатель не признается вам, что работать в его компании — скука смертная. Или что ему вообще всё равно, кто работает и сколько, главное — набить собственный карман.

Феномен «бредовой работы» — что нужно знать

Дэвид Грэбер, американский антрополог и политический мыслитель, профессор Лондонской школы экономики, первым обратил внимание на то, что в мире слишком много бессмысленной работы. Он даже ввёл для этого специальный термин Bullshit Job (в русском языке прижился термин «бредовая работа») и написал одноимённую книгу. Необходимо, однако, отметить, что, помимо научной деятельности, Грэбер был анархистом и участником кампании, сыгравшим ведущую роль в движении «Оккупируй». Он умер в сентябре 2020 года.

Вот один из примеров бредовой работы, описанный в книге Грэбера. Чиновник из Испании, который занимал должность министра водоснабжения, в один прекрасный день осознал, что все его действия не имеют смысла — его деятельность вообще ничего не решает. В результате он впал в депрессию и по совету своего терапевта перестал ходить на работу. Вот только заметили это совершенно случайно, спустя время, когда мэр города решил наградить нашего министра за отличную службу.

Миллионы людей в современном мире заняты бредом — работой, в которой нет смысла, которая не приносит миру никакой пользы, иногда приносит откровенный вред и, как правило, не доставляет абсолютно никакого удовольствия. Всё больше работников считают свою работу чушью.

В книге Грэбер уделяет много внимания бюрократии, описывая множество бессмысленных процессов и бумажек. В некоторых крупных компаниях людям буквально платят деньги за то, что они просто переносят папки с документами из кабинета в кабинет. И именно такие бредовые работы сегодня занимают всё больше места на рынке труда. Автор также отмечает, что бредовые работы дают частным лицам, корпорациям и обществам разрешение на изменение ценностей, ставя креативную работу в центр нашей культуры. «Даже те профессии, что по идее необходимы для общества (учителя, врачи, социальные работники), всё больше подвергаются „бредовизации“: невероятное количество времени и сил в них отнимает бюрократическая суета», — пишет он.

Самые бредовые работы в мире

Итак, каким же критериям должна соответствовать работа, чтобы её можно было отнести к Bullshit Jobs? Как правило, нормальная работа — это тяжёлая работа. Иногда она может наносить вред здоровью, а также часто бывает малооплачиваемой. Однако, если медсёстры, фельдшера скорой помощи, учителя и работники сферы услуг не выйдут на работу, наступит коллапс. То есть несмотря на недостатки, это нормальная, полезная работа. Со смыслом и результатом. И заработная плата должна быть высокой.

А вот с бредовой работой всё ровно наоборот. Прямо как с тем испанским чиновником — человек несколько лет не ходил на работу, получал зарплату, а потом ещё и медаль за заслуги. Если миллионы людей по всему миру, которые трудятся на подобных бессмысленных должностях, не выйдут на работу, в мире не изменится ровным счётом НИЧЕГО. Никто не заметит. А возможно, мир даже станет лучше.

Речь идёт о разнообразных финансовых консультантах, тренерах личностного роста и прочих коучах, PR-специалистах, маркетологах, корпоративных лоббистах, HR-специалистах (как Наталья в начале статьи, задача которой — бездумно выполнять бредовые указания начальника) и прочее, прочее.

Но вот сюрприз — как раз эти люди получают достаточно хорошо. Размер их заработной платы попросту несовместим с зарплатой обычного школьного учителя или врача. Вот только если учитель не придёт на работу, ваш ребёнок не научится читать и писать, а если какой-нибудь онлайн-маркетолог уйдёт в отпуск на пару месяцев, никто и не заметит.

Интересно, что Грэбер не одинок в своём мнении. После публикации книги в 2013 году феномен бредовой работы получил известность по всему миру и сподвигнул учёных начать исследования в этой области.

Любят ли люди свою работу?

Несмотря на многие очевидные вещи, о которых пишет Грэбер, недавно социологи из Кембриджского и Бирмингемского университетов поставили под его теорию. В своей книге Грэбер, помимо прочего, утверждал, что рабочие места, которые раньше доминировали в экономике западных стран, такие как промышленность, домашнее хозяйство и сельское хозяйство, «автоматизируются». Это оставляет большую часть рабочей силы незанятой. Но вместо того, чтобы предписывать сокращение рабочего времени, Грэбер утверждал: «Правящий класс понял, что счастливое и продуктивное население, у которого есть свободное время, представляет смертельную опасность. В результате большая часть рабочей силы оказывается на бесполезных работах: „производительные рабочие места“ были заменены „бессмысленной работой“».

Определение бесполезности, данное Грэебером, основывалось на восприятии работы человеком, который её выполнял. Если работник считал, что это не вносит значимого вклада в мир, это была та самая bullshit job. И всё же, несмотря на многие вещи, описанные антропологом в своей книге, его гипотеза была опровергнута.

В статье, опубликованной в журнале Work, Employment and Society, проанализированы ответы Европейского исследования условий труда (EWCS), в котором людей в странах Европы спрашивают об их работе. Основной вывод исследования состоял в том, что только 4,8% работников чувствовали, что они «редко» или «никогда» не выполняют полезную работу. Грэбер же полагал, что доля бесполезных рабочих мест составляет от 20% до 50%.

Исследование также показало, что количество бредовых рабочих мест сокращается, а не растёт, сокращаясь с 7,8% в 2005 году до 4,8% в 2015 году. Несколько профессий в списке Грэбера, включая юридические и административные профессии, также заняли места ниже среднего по проценту сотрудников, которые оценили свою работу как бессмысленную.

Анализ не выявил ни одной области, в которой большинство работников считают свою работу бесполезной.

И всё же работа Грэбера и новое исследование британских учёных отличаются уровнем бесполезности, который они искали. В то время как в EWCS работники отвечают на утверждение «У меня такое чувство, что я выполняю полезную работу», Грэбер спросил респондентов, вносит ли их работа значимый вклад в мир.

Но, к счастью, учёные не теряют к этой теме интерес. Так, ещё одно исследование обнаружило корреляцию между восприятием бесполезности и низким показателем по Индексу благополучия Всемирной организации здравоохранения, что подтверждает идею Грэбера о том, что бредовая работа — вредная работа. Профессор Берчелл, один из авторов исследования, похвалил Грэбера за его «проницательную и творческую работу».

Грэбер, возможно, был далёк от истины в отношении того, насколько распространена бредовая работа, но он был прав, связав отношение людей к своей работе с их психологическим благополучием, и это то, к чему работодатели — и общество в целом — должны относиться серьёзно.

Уйти или остаться?

В заключение хочу сказать, что нет на свете ничего хуже нелюбимой работы. И я знаю это на собственном опыте (хоть это и ненаучно). Неподходящий график работы, наряду с постоянным психологическим напряжением, страх опозданий и страх быть уволенной в конечном итоге привели меня в кабинет психиатра и диагнозам расстройство адаптации и депрессия. Так что рекомендуем отнестись к этой теме максимально серьёзно, ведь именно на работе мы проводим большую часть своей жизни. Мы видим своих коллег (с которыми нам на самом деле не хочется общаться) больше, чем членов своей семьи и друзей. И это точно неправильно.

В этом отношении пандемия COVID-19 многим открыла глаза и не только на бредовую работу. У людей появилось свободное время, которое они с удовольствием начали тратить на занятия тем, что им действительно интересно. Кстати, примерно такая же ситуация была во времена Великой депрессии 1930-х годов в США. Именно тогда появился Голливуд.

Словом, если случилось так, что ваша работа и есть та самая Bullshit Job, не расстраивайтесь. Вместо того, чтобы слушать очередные возгласы руководства, подумайте, что вам действительно интересно, и придумайте, как сделать так, чтобы заниматься любимым делом.

Ну, а если вы не знаете, к чему душа лежит, просто пробуйте всё, что вызывает хоть маломальский интерес. И главное — будьте открыты новому опыту, и результат не заставит себя долго ждать.