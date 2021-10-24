В начале октября побывал на Полесье в Давид-Городке и наведался на древнее городище. Первое упоминание о данном поселении датируется 1100 годом, хотя племя дреговичей здесь существовало и ранее.

Наблюдается та же история, что и со Слуцком, когда городища возникли задолго до официальной даты рождения городов. В XI—XIII вв. еках городецкие земли и Случчина входили в Туровское княжество, а потом попали в состав Великого Княжества Литовского. Сразу вспоминается Копыль, который смог доказать, что он старше Слуцка на 110 лет.

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Что с раскопками городища в Давид-Городке

Первые раскопки проводились на месте детинца Давид-Городка перед войной, а потом в 1967 году городище исследовал знаменитый археолог Пётр Лысенко, доктор исторических наук, профессор, автор свыше 110 научных трудов. Кстати, он же за год до этого изучал и Замковую гору в Слуцке.

Хочется подчеркнуть, что раскопки на городище Давид-Городка велись весьма бережно до той поры, пока не нашли доказательства древнего поселения. После обнаружения артефактов весь котлован вручную был зарыт, то есть древнее городище было законсервировано. Новых раскопок не предвидится. Просёлочную дорогу, что здесь проходила по вершине, перекрыли.

Детинец сохраняет свой тысячелетний покой. Идёшь по этому заповедному месту осторожно, словно боишься потревожить кого-то. И энергетика тут, поверьте, особая — наполненная тайнами.

Про городище в Слуцке

Когда думаешь про наш город, становится обидно, что не смогли случчане сберечь своё городище. Сколько раз горожане выступали в защиту Замковой горы… Но я вижу только установленную шильду с надписью, что тут нельзя делать «шкоду». Недавно «Кур'ер» вернулся к теме городища и опубликовал отрывки интервью с известным белорусским археологом Леонидом Колядинским. Исследователь рассказывает об уникальных находках на месте Замковой горы, по сути дела — единственных в Беларуси. А рядом ещё сохранились места, которые хранят тайны древнего Слуцка.

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