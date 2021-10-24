«Похоже, на культурный досуг «положили крест». О чём рассказали «Кур`еру» жители трёх деревень возле Слуцка

Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

Алексей, деревня Берёзовка (Слуцкий район)

Виталий, деревня Прусики (Солигорский район)

Около 10 лет я пою в Козловичском народном хоре и в «Ячевских вечёрках». Раз в неделю в одном клубе репетиция, раз — в другом. Очень жаль, что в Берёзовке нет никакого досуга. И уж тем более нет никаких культурных мероприятий. Было здание клуба, и то снесли. Хотелось, чтобы что-то как-то организовывалось. Хоть бы из Слуцка приезжали, проводили праздники. В Весее же бывают концерты, а у нас что?Похоже, на культурный досуг в деревнях «положили крест».

Родился я в Украине, там жили до моих трёх лет. У меня отец был шахтостроителем. Потом, поскольку отец работал на такой должности, мы переехали в Северную Осетию, а позже в Западную Сибирь. Пока я был в армии, они вернулись в Украину. С работой там было тяжело. Зарплата — 72 рубля. Для молодого парня это копейки. Поэтому я приехал в Солигорск, пошёл работать в шахты. Так всю жизнь тут и прожил. В Прусиках у нас дача. Мы тут до морозов, а потом назад, в город, вернёмся.

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Василий, деревня Працевичи (Слуцкий район)

Я из Бобруйска. В Працевичах живу 10 лет. Но, может, и уеду отсюда. Я же родился в городе, вырос, в армию оттуда пошёл. Привык к городской жизни, поэтому и обратно хочется. Здесь нет ничего. Только автолавка ездит. Одно развлечение — ремонт дома. Мы же брали обычную деревенскую хату. Я и воду провёл, и потолки натянул, и окна заменил. В планах ещё канализацию сделать и двери новые поставить.