В субботу, 23 октября, в рамках 27-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» встречался дома со «Сморгонью». Матч закончился победой случчан с минимальным счётом счётом — 2:1. Игра прошла на стадионе «Городской» (Слуцк).

В первом тайме футболисты «Слуцка» открыли счёт на 27-й минуте матча. С пенальти отличился полузащитник случчан Дмитрий Сасин. Больше забитых голов в первом тайме не было. К перерыву «Слуцк» вёл 1:0.

Во втором тайме «медведи» сравняли счёт на 65-ой минуте матча. Гол в свои ворота забил защитник «Слуцка» Эдуард Жевнеров, который неудачно сбросил мяч вратарю своей команде. Далее, по ходу матча, на 81-ой минуте матча форвард случчан Арсений Концедайлов забил последний мяч в этой встрече с ближней дистанции в нижний угол.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» обыграл «Сморгонь» — 2:1.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» продолжает находиться на 13-й строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на выезде. Наш клуб сыграет с солигорским «Шахтёром». Следите за анонсом!