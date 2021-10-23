В России тем, кто прививается от коронавируса, дают шанс выиграть квартиру. В некоторых штатах США проводят денежные лотереи с призовым фондом в несколько миллионов долларов. В Польше помимо денег среди привитых граждан разыгрывают электронные самокаты и гибридные авто. А на севере Таиланда местные власти проводят для вакцинированных граждан розыгрыш коров (и это работает!). Onlíner собрал любопытные способы, которыми в разных странах стимулируют людей уколоть вакцину от COVID-19.

Розыгрыши квартир и машин

«Москвичи, сделавшие прививку от коронавируса, смогут выиграть квартиру», — таким сообщением на днях порадовала горожан московская мэрия.

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Принять участие в акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» просто: нужно иметь московский полис и желание привиться. Среди тех, кто введёт первый или второй компонент вакцины от коронавируса в ближайший месяц, городские власти разыграют 10 однокомнатных квартир.

Это уже не первая попытка российских властей заманить людей на вакцинацию с помощью всевозможных лотерей. Летом была разыграна трёхкомнатная квартира в Подмосковье и однокомнатная в Уфе (и бонусом шли 10 модных смартфонов).

Также летом в Москве за вакцинацию раздали 20 автомобилей Renault Logan, каждый стоимостью около 1 млн российских рублей ($ 14 тыс.).

Не забываем про общероссийскую денежную лотерею, которая проводится каждый месяц и закончится 1 декабря. Всего обещают выбрать тысячу победителей, каждому достанется по 100 тыс. рублей ($ 1400). Участвуют все, кто привился до начала розыгрыша.

В дополнение пожилым жителям Москвы власти предложили программу «Миллион призов». После первого укола пенсионеры получают подарочную карту номиналом 1000 рублей ($ 14) или промокод на аналогичную сумму. Деньги можно использовать для покупки товаров или оплаты услуг в ряде магазинов, кафе и аптек.

Лотереи с миллионными призами

В некоторых американских штатах в этом году запускали крупные денежные лотереи для тех, кто готов привиться от коронавируса. Суммы выигрыша были заявлены внушительные. Так, губернатор штата Нью-Йорк пообещал победителю аж $ 5 млн, условием было привиться в одном из 10 государственных учреждений. Позже в Нью-Йорке предложили перечислять на карту по $ 100 всем, кто сделает первую дозу прививки.

В штате Огайо запустили лотерею Vax-a-Million и пообещали разделить $ 5 млн между пятью участниками. Вот здесь американские журналисты писали о первой победительнице, которой стала 22-летняя девушка Эбигейл Бугенске. Иногда лотереи проводят крупные компании. Например, Amazon этой осенью решил разыграть между своими сотрудниками 18 призов общей стоимостью почти $ 2 млн. Можно выиграть крупные суммы в размере $ 100 и 500 тыс., а также оплачиваемый отпуск, туристическую путёвку и другие призы.

В Польше летом тоже запустили лотерею для привитых граждан. Каждого 2-тысячного участника государственной программы вакцинации гарантированно поощряют призом в размере 500 злотых ($ 126). Раз в неделю проводится лотерея, где между привитыми гражданами разыгрывают по 50 тыс. злотых (около $ 12,5 тыс.) и электрические самокаты. Раз в месяц полякам предлагают лотерею с призом 100 тыс. злотых ($ 25 тыс.) плюс гибридный автомобиль. В финале обещают выбрать два победителя, которые получат по 1 млн злотых (около $ 253 тыс.) и гибридную машину.

В Латвии для повышения темпов вакцинации правительство запустило лотерею с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем в 100 000 евро.

В некоторых европейских странах не устраивают никаких лотерей, а просто раздают деньги и призы всем, кто успел привиться до определённой даты. Так поступили в Сербии, где привившиеся хотя бы одной дозой до 31 мая получили по 3000 сербских динаров (около € 25).

А в Словакии деньги раздают тем, кто убедит невакцинированных сделать прививку. Сумма приза зависит от того, в каком возрасте находится тот, кого вы приведете на вакцинацию. За привитого словака до 50 лет активисты могут получить € 30, от 50 до 60 лет — € 60, а за тех, кому более 60 лет, — € 90. И куда же без лотереи — еженедельный призовой фонд в Словакии составляет 2 млн евро. Максимальная сумма выигрыша — € 100 тыс., минимальная — € 1 тыс.

Селёдка, коровы и бесплатное вино в обмен на вакцинацию

В Нидерландах в качестве стимула для вакцинации используют бесплатную селёдку. Не удивляйтесь: речь идёт о первых партиях Hollandse nieuwe — традиционного деликатеса. Обычно молодую сельдь продают с аукциона, но в этом году её распределили по центрам вакцинации и дарят всем, кто приходит на укол. А на севере Таиланда, в районе Мэй Чаем, местные власти решили заманить людей на вакцинацию живыми коровами. Начиная с июня каждую неделю там выбирают счастливчика, который получает молодую корову стоимостью около 10 000 бат ($ 323). Говорят, деревенские жители очень ценят коров, поэтому после объявления о розыгрыше желающих привиться резко прибавилось.

В некоторых регионах США местные власти также умеют креативить. Так, жителям Западной Вирджинии предложили лотерею, в которой за прививку можно получить пожизненную охотничью лицензию и ружье. В Алабаме тем, кто пройдёт вакцинацию, дали возможность прокатиться на скоростном треке, во Флориде со скидкой предлагали билеты на рок-концерт, а в штате Нью-Джерси и Коннектикут привившихся угощали бесплатным вином и коктейлями.