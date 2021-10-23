Минимум за 18 000 рублей. Проходную бывшего военного госпиталя в Слуцке продают под кафе или магазин

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Здание проходной на улице Ленина, 329 (12-й городок, бывший военный госпиталь) выставили на аукцион с начальной стоимостью лота в 18 076,06 рубля.


Одноэтажное кирпичное здание построено в 1973 году. Есть электричество и отопление. Земельный участок под ним победитель аукциона берёт в аренду на 30 лет.

В Слуцке проходную бывшего военного госпиталя продают под кафе, магазин или что-нибудь другое минимум за 18 000 рублей
Фото: au.nca.by
Земельный участок разрешено использовать победителю аукциона для обслуживания объектов:

  • розничной торговли,
  • общественного питания,
  • образования и воспитания,
  • физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения,
  • культурно-просветительского и зрелищного назначения,
  • бытового обслуживания населения.