Минимум за 18 000 рублей. Проходную бывшего военного госпиталя в Слуцке продают под кафе или магазин

Здание проходной на улице Ленина, 329 (12-й городок, бывший военный госпиталь) выставили на аукцион с начальной стоимостью лота в 18 076,06 рубля.



Одноэтажное кирпичное здание построено в 1973 году. Есть электричество и отопление. Земельный участок под ним победитель аукциона берёт в аренду на 30 лет. Земельный участок разрешено использовать победителю аукциона для обслуживания объектов: