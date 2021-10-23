Минимум за 18 000 рублей. Проходную бывшего военного госпиталя в Слуцке продают под кафе или магазин

Здание проходной на улице Ленина, 329 (12-й городок, бывший военный госпиталь) выставили на аукцион с начальной стоимостью лота в 18 076,06 рубля.
Одноэтажное кирпичное здание построено в 1973 году. Есть электричество и отопление. Земельный участок под ним победитель аукциона берёт в аренду на 30 лет.Земельный участок разрешено использовать победителю аукциона для обслуживания объектов:
- розничной торговли,
- общественного питания,
- образования и воспитания,
- физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения,
- культурно-просветительского и зрелищного назначения,
- бытового обслуживания населения.