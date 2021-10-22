Старт продаж Apple Watch Series 7 в МТС

Watch Series 7 показывают максимум. Смарт-часы сохранили компактные размеры, а дисплей стал больше за счет уменьшения рамки. В итоге область просмотра увеличилась примерно на 20% по сравнению с Series 6 и более чем на 50% по сравнению с Series 3. Теперь на экране умещается максимум информации и пользоваться часами стало ещё удобнее.

Всегда включённый дисплей Retina стал ярче. Вам не придётся специально поднимать запястье или прикасаться к дисплею, чтобы увидеть на циферблате время или другие данные и расширения — дисплей всегда включён.

Watch Series 7 стали ещё умнее. Новинка работает на операционной системе watchOS 8, в которой появились новые функции и были доработаны уже существующие. Оставаться всегда активными и здоровыми помогут новые режимы тренировок и приложение «Осознанность». Для отслеживания физической активности предусмотрено фирменное приложение Apple Fitness+. Возможности приложений Wallet и «Дом» расширены, произошли обновления в «Сообщениях» и «Фото».

Watch Series 7 — мощные инновации для заботы о здоровье. Они способны измерять уровень кислорода в крови, контролировать частоту сердечных сокращений, вести мониторинг сна.

Аккумулятор Watch Series 7 был существенно улучшен. Теперь он обеспечивает до 18 часов автономной работы без подзарядки, а заряжается на 33% быстрее, чем в моделях предыдущего поколения.

Вы обязательно оцените стиль, уровень исполнения и мощный функционал смарт-часов Apple седьмой серии. Выбирайте любой из пяти абсолютно новых цветов корпуса, подходящий именно вам.

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г. Могилёв, ул. Миронова, 21−46,

г. Витебск, Строителей, 8/2,

г. Брест, пр. Машерова, 46,

г. Барановичи, пл. Ленина, 1,

г. Минск, пр. Независимости, 95,

г. Минск, ул. П. Мстиславца, д. 11 (ТЦ «Дана Молл»),

г. Минск, пр. Дзержинского, 126 (ТЦ «ProStore»),

г. Минск, пр. Партизанский, д.150А (ТЦ «МОМО»)

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