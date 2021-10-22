Футбольный стадион с современным покрытием появится в жилом микрорайоне Солигорска. Там смогут заниматься школьники и любители спорта. Об этом «Кур'еру» рассказал Виктор Бровко, директор Солигорской школы № 8.

«В 2012 году я пришёл в школу № 8 на должность директора. Школа к этому времени имела определённый спортивный уклон. Но с этого года уже решением райисполкома школа получает возможность заниматься детским футболом, — рассказал Виктор Бровко. — В 2013 году был организован спортивный класс, оборудованы душевые. В спецклассе есть мальчики из других районов, областей. Они проживают на тренировочной базе футбольного клуба «Шахцёр», там питаются, за ними закреплён воспитатель. Окончив школу, ребята разъезжаются по своим районам или по спортивным клубам.

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Вопрос о реконструкции спортивной площадки при школе в настоящий стадион возник сразу.

В реальности это оказалось непростым делом. Сначала нужно было сделать проект стадиона, согласовать со многими городскими, спортивными и другими инстанциями. В первую очередь на всё — деньги. Чтобы начать проектные работы, Андрей Бас, начальник отделения молодёжного футбола спортивного клуба «Шахцёр», внёс первый вклад из личной зарплаты. К настоящему времени определено финансирование, выбран исполнитель строительных работ. Из Европы завезено мягкое покрытие стадиона площадью 48×80 метров. Кроме поля, будет построен тренировочный комплекс, куда будут приходить после занятий школьники и другие любители спорта. На стадионе будет новое освещение и видеонаблюдение. Надеюсь, следующей весной будет большой спортивный праздник, посвящённый открытию нового стадиона".