ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Сморгонь». Прогноз на матч

В субботу, 23 октября, в рамках 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Сморгонь». Стартовый свисток прозвучит в 13.00. Матч пройдёт в Слуцке на стадионе «Городской».

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

Реклама

ФК «Слуцк». В последнем матче случчане уступили «Ислочи» со счётом 0:2. В турнирной таблице они практически полностью потеряли гандикап в очках. От зоны «переходных матчей» отделяет один балл.

В то время, как мы проиграли в Молодечно, мозырская «Славия» обыграла БАТЭ со счётом 3:1 и сократила отставание от «Слуцка».

Наша команда ещё не избежала «прямого вылета» из высшего дивизиона. Для этого «сахарникам» нужно проиграть во всех оставшихся матчах, а «Сморгони» — победить.

Если случчане одержат победу в субботу, то избегут прямого вылета из высшей лиги. Но гарантии спокойного окончания сезона нет, так как вопрос с 14-м местом остаётся открытым.

ФК «Сморгонь». «Медведи» сейчас располагаются в «зоне вылета». Команда бросает все силы на то, чтобы не покинуть высшую лигу. «Сморгонь» даже победой над «Витебском» (2:0) не сократила отставание от «Славии».

Команда в сезоне трижды меняла главного тренера. Ей нужна победа в каждом матче. Плюс надежда на то, что располагающиеся выше команды «Слуцк» и «Славия» потеряют очки на финише. В первом круге «Слуцк» и «Сморгонь» сыграли вничью — 1:1.

Ожидание от матча. ФК «Слуцк» одержит победу, потому что нужно обыгрывать, дабы закончить сезон спокойно. Команда неплохо провела матч против «Сморгони» в первом круге. Надеемся, что в этот раз наши футболисты добудут три очка.