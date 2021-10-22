Недавно стало известно, что приостановили оказание плановой медпомощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. Однако Александр Лукашенко не согласился с предпринятыми Минздравом мерами. Появились уточнения: всё остается как и прежде, но предварительно пациенту надо будет сдать ПЦР-тест, пишет Onlíner.

Для плановой медпомощи задействуют областные больницы и республиканские научно-практические центры.

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«Помощь в области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии и нейрохирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии, плановая стоматология — это будет оказываться в полном объёме», — сказал журналистам Александр Косинец, помощник президента, которого цитирует БЕЛТА.

По его словам, предварительно пациент должен будет сдать анализ на ПЦР, чтобы была полная уверенность, что у него нет коронавирусной инфекции. Будет ли этот тест платным для пациента, не уточняется.

К плановой медпомощи относятся:

скрининги,

реабилитация,

физиотерапия,

лечение в отделениях дневного пребывания,

плановая стоматологическая помощь.

Ранее.