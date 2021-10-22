Недавно стало известно, что приостановили оказание плановой медпомощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. Однако Александр Лукашенко не согласился с предпринятыми Минздравом мерами. Появились уточнения: всё остается как и прежде, но предварительно пациенту надо будет сдать ПЦР-тест, пишет Onlíner.
Для плановой медпомощи задействуют областные больницы и республиканские научно-практические центры.
«Помощь в области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии и нейрохирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии, плановая стоматология — это будет оказываться в полном объёме», — сказал журналистам Александр Косинец, помощник президента, которого цитирует БЕЛТА.
По его словам, предварительно пациент должен будет сдать анализ на ПЦР, чтобы была полная уверенность, что у него нет коронавирусной инфекции. Будет ли этот тест платным для пациента, не уточняется.
К плановой медпомощи относятся:
- скрининги,
- реабилитация,
- физиотерапия,
- лечение в отделениях дневного пребывания,
- плановая стоматологическая помощь.
Ранее.
- Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи
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