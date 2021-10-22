В Беларуси больше не обязывают носить маски в общественных местах и транспорте. Что это значит для жителей Слуцка

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Минздрава от 20 октября 2021 года. Оно исключает добавленный ранее пункт 411 Санитарных норм и правил об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте.

Также новое постановление уточняет, что руководители организаций и объектов должны следить, чтобы работники и посетители были в масках, но только если невозможно обеспечить дистанцию в 1−1,5 метра.

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Изменения вступили в силу с пятницы, 22 октября.

Что это значит для случчан

Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, рассказал «Кур'еру», что масочный режим возвращается к тому, что был до 9 октября. «Как и раньше, будет осуществляться контроль за ношением масок работниками организаций и предприятий — тех же торговых, транспортных и так далее, — объяснил Павел Кучко. — Изменения касаются именно физических лиц».

Что случилось

Напомним, что с 9 октября 2021 года ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах в Беларуси стало обязательным для всех. После этого специалисты мониторили общественные места и транспорт и проводили с людьми разъяснительную работу. Планировалось ввести штрафы для физлиц, которые не будут соблюдать требования.

Во вторник, 19 октября, Александр Лукашенко на совещании сказал: «По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей».

«Вы зачем издеваетесь над людьми?» — такой была реакция Лукашенко на разговоры о принудительной вакцинации, штрафах за отсутствие масок и анонсированных рейдах милиции.

Добавлено в 13.53. Минздрав прокомментировал ситуацию