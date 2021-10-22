МВД обнародует список лиц, причастных к экстремистской деятельности. Об этом сообщил Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК, комментируя постановление Совета Министров от 12 октября 2021 г. № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», пишет телеграм-канал МВД Беларуси.

— Вскоре сформируем ещё один список, физических лиц (граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства), причастных к экстремистской деятельности. Он также появится на сайте МВД, но на обработку большого объёма информации необходимо время, — рассказал Орловский.

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В перечень попадут данные тех, кто уже осуждён за экстремистские преступления, и будет регулярно обновляться.

— Сведения продолжат храниться в накопителе пять лет после погашения отбывшими наказание судимости, — уточнил представитель ГУБОПиК — В течение этого времени им будет запрещено занимать определённые должности (государственная, воинская служба), заниматься педагогической, издательской и деятельностью, связанной с легальным оборотом оружия, взрывчатых веществ.

Кроме того, участники экстремистских формирований рискуют подвергнуться депортации, запрету на въезд или лишиться приобретённого гражданства. За ними также установят особый финансовый контроль представители профильного департамента КГК.