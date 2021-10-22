В Бобруйске парень съел сушёные мухоморы и головой разбил две маршрутки

Житель Бобруйска съел сушёные мухоморы и разбил головой лобовое стекло у остановившейся на светофоре маршрутки, а у другой машины — фару. Об этом в эфире «Радио Минск» сообщила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета, пишет БЕЛТА.

Инцидент произошёл 8 октября на улице Интернациональной. На проезжую часть выбежал 20-летний парень и принялся разбивать головой маршрутки. Водители вызвали правоохранителей.

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Молодой человек рассказал, что прочитал в интернете материал о повышении иммунитета с помощью сушёных мухоморов и решил проверить это на практике. Парень решил попробовать эффект на себе и отправился за грибами в ближайший лес. Там он насобирал 5 кг ядовитых грибов, пришёл домой и загрузил их в сушилку для овощей.

Парень стал принимать мухоморы в малых дозах. Эффект не наступал. Тогда он решил увеличить дозировку. «Эффект не заставил себя долго ждать и оказался неожиданным: как всё происходило тем утром, парень не помнит. Разобраться в случившемся помог автомобильный видеорегистратор», — отметила официальный представитель.

В итоге молодой человек будет отвечать перед законом по статье «Хулиганство». Вину фигурант признал. Ущерб возместил.