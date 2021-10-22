У жителя Слуцкого района изъяли 610 граммов марихуаны

У 33-летнего жителя Слуцкого района изъяли 610 граммов марихуаны. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Мужчину задержал ОНиПТЛ Слуцкого РОВД. «Он приобрёл и хранил по месту жительства опасное наркотическое средство — марихуану — массой более 600 г, что является крупным размером. Он утверждает, что запрещённое вещество приобрёл без цели сбыта, а для личного употребления», — отметили в ведомстве.

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Наркотик у мужчины изъят.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотиков). Наказание по этой части статьи — до 5 лет лишения свободы.