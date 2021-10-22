Коронавирус и глисты… За каким лекарством люди пошли в аптеки для животных

Знакомая вчера рассказала, что есть у нас в Слуцке люди, которые в ветаптеке покупают глистогонное лекарство для животных. И используют его против коронавируса.

Нет, не против COVID-19 у животных. Они себя этим лечат. Берут этот препарат, капают какую-то дозу в воду и пьют. И говорят, что «помогает, что на ноги ставит даже при поражении лёгких более 70%».

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Не скажу, что меня эта информация прямо сильно удивила. Мы живём в 21-м веке, где много чего странного есть. Но стало интересно, как вообще люди решили пойти в аптеку, купить это лекарство и поверить в то, что оно реально поможет.

Я погуглила, и оказалось, что были всякие статьи со ссылкой на какое-то непонятное исследование, что глистогонный препарат вроде как подавлял размножение вирусов и оказывал противовоспалительное действие.

С одной стороны, хочется понять, как можно вообще додуматься до такого, когда есть много лекарств для людей, которыми им давно успешно помогают при коронавирусе, и ничего особо изобретать не надо.

Но, с другой стороны, может, и не стоит осуждать людей, которые ищут спасение в лекарствах от глистов. Может, они используют экзотические методы, потому что потерялись. Как тут не потеряться, когда одни авторитеты говорят о профилактике и вакцинации, объясняют, что помогает и что не доказано, а другие своим примером показывают прямо противоположное.

И вот стоит белорус, смотрит в одну сторону, в другую. А потом плюёт и идёт в аптеку для животных.

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