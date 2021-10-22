«Видно, что живут люди хозяйственные». Что примечательного на Октябрьской улице в Слуцке. Фотопрогулка

В октябре вспомнилось, что в нашем городе есть улица Октябрьская. Решил прогуляться по ней и посмотреть, как она выглядит в одноимённом сезоне. Протяжённость её небольшая — около 300 метров.

В начале Октябрьской меня встретил золотой ковёр из опавших кленовых листьев. Сама улица не асфальтирована, а посыпана песком — вполне в осеннем стиле, хотя жители наверняка мечтают о благоустройстве.

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Частный сектор всегда вызывает уважение, ведь содержание дома требует от хозяев большого труда. Видно, что на Октябрьской улице живут люди хозяйственные.

Здесь есть строения уютные и гармоничные, отделанные современно. Видно, что хозяева подошли к обустройству дома творчески.

А есть привычные, деревянные, сохранившие даже ставенки на окнах. При таком уходе эти дома простоят ещё сто лет. Они всегда вызывают у меня тёплые воспоминания детства.

Красиво смотрятся алая рябина на фоне жёлтого убранства и кусты осенней астры-октябринки.

Ковёр из винограда дополняет ощущение окончания сезона урожая.

А дымчатый кот усердно умывается на заборе. Говорят, что это к гостям.

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