Беларуси не оказалось в списках участников «Евровидения-2022»

Беларусь второй год подряд не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение». Наша страна не указана в списке участников на 2022 год, пишет «Ежедневник».

Согласно информации, размещённой организатором конкурса, в 2022 году в нём примут участие представители из 41 страны. Шоу будет организовано в итальянском Турине. Участники смогут презентовать себя на спортивно-концертной площадке «Пала-Альпитур», которая способна принять 16,6 тыс. зрителей.

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Однако Беларуси в списке участников конкурса нет. Из этого можно сделать вывод, что Беларусь не допущена к участию.