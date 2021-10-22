Эхо недели: маски опять необязательны, а женская консультация в Слуцке снова переехала

Обязательный масочный режим в Беларуси продержался 13 дней. Главный санитарный врач Слуцкого района объяснил, что с пятницы, 22 октября, всё будет как раньше. В это же время женская консультация снова переехала в кожвендиспансер. А в 12-м и 1-м городках ждут, когда откроются большие магазины.

В городе и районе

Открытие магазина «Санта» в 1-м городке перенесли. Точной даты всё ещё нет, но ориентировочно он заработает для покупателей 2, 3 или 4 ноября.

Магазин «Маяк» сети «Доброном» в 12-м городке (на месте бывшего «Домашнего») откроется в пятницу, 29 октября.

С этой недели женская консультация снова работает на втором этаже кожно-венерологического диспансера по улице 14 Партизан.

на втором этаже кожно-венерологического диспансера по улице 14 Партизан. Возле деревни Ячево делают ремонт дороги.

Универмаг «Слуцк» продаёт с аукциона здание бывшего магазина стройматериалов во 2-м Пролетарском переулке. Начальная цена — более 768 тысяч рублей.

Коронавирус

Пожалуй, главная новость этой недели, которая касается почти всех — это то, что в Беларуси 22 октября отменили введённый 9 октября обязательный масочный режим. Всего он продержался 13 дней.

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Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, рассказал «Кур'еру», что масочный режим возвращается к тому, что был раньше.

Также в Беларуси на этой неделе сначала приостановили, а потом возобновили оказание плановой медпомощи. Теперь можно будет получить тем, кто сделает ПЦР-тест. Будет ли этот тест платным для пациента, не уточняется.

Ранее, 19 октября, Александр Лукашенко провёл совещание, на котором указал, что нельзя отменять плановые осмотры и склонять людей к масочному режиму. Также он высказался о белорусской вакцине.

Происшествия

В воскресенье, 17 октября, в Слуцком районе в мелиоративном канале утонул мужчина.

У 33-летнего жителя Слуцкого района изъяли 610 граммов марихуаны.

В Гомельской области грабитель напал на 58-летнюю женщину. Он ей угрожал, душил черенком лопаты, требовал отдать деньги и ценности. Женщина ударила злоумышленника деревянной палкой и отобрала клинок.

Почитать и посмотреть

16 сентября 2006 года, через год после празднования республиканских «Дажынак», Слуцк снова широко гулял, отмечая 890-летний юбилей. «Кур'ер» опубликовал архивное видео.

А вот как праздновали День Независимости в Слуцке в 2007 году.

Александра Шагойко привезла из своего нового путешествия фоторепортаж и рассказ о таинственной усадьбе Козел-Поклевских, что под Жлобином. А ещё Александра съездила в Козловичи. Посмотрите, как выглядит один из крупных агрогородков Слуцкого района этой осенью. В преддверии Дня бабушек и дедушек жительница Слуцка Елена поделилась воспоминаниями о своей прабабушке, которая рассказывала ей интересные истории.