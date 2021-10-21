Возле деревни Ячево ремонтируют дорогу. Фотофакт

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Возле деревни Ячево затруднено движение: идёт ремонт дороги, перекрыта одна полоса. Учитывайте это при планировании поездки.

Возле деревни Ячево ремонтируют дорогу. Фотофакт, Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко
Возле деревни Ячево ремонтируют дорогу. Фотофакт, Слуцк Возле деревни Ячево ремонтируют дорогу. Фотофакт, Слуцк Возле деревни Ячево ремонтируют дорогу. Фотофакт, Слуцк