«Может, и наш дом дождётся своей очереди?» Фотофакт от жительницы Слуцка, как в 11-м городке ремонтируют девятиэтажку

У нас в 11-м городке, на моей памяти, первый 9-этажный дом ремонтируют так капитально: прямо «надевают шубу» сверху донизу.

Может, и наш дом № 172 на Социалистической, стены которого просто промокают насквозь, дождётся своей очереди?

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