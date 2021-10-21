На День рождения ксерокопии «Кур'ер» «дарит» читателям скидку на эту услугу 50%

В пятницу, 22 октября, в мире отмечается День рождения ксерокопии. В этот день «Кур'ер» решил порадовать своих читателей и сделать скидку 50% на эту услугу.

В этот день с 8.00 до 16.00:

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ксерокопирование одностороннего листа А4 стоит 20 копеек, а двухстороннего — 25 копеек;

ксерокопирование фото и других картинок (страница А1) — 50 копеек.

Список всех дополнительных услуг «Кур'ера» с ценами можно посмотреть здесь.

Другие услуги

Напоминаем, что в редакции «Кур'ера» вы можете получить и другие дополнительные услуги.

Печать фотографий

10×15 см (А6) — 60 копеек;

20×30 см (А4) — 3 рубля.

Несрочный заказ выполняется в срок до 2 дней или по договорённости с клиентом.

Дополнительная работа с фотографией (добавление надписи, кадрирование и т. п. ) стоит 50 копеек за каждую фотографию.

) стоит 50 копеек за каждую фотографию. Дополнительная обработка фотографий (цвето-, светокоррекция, лёгкая ретушь) — 1 рубль за фотографию.

Работа с оператором по выбору файлов для печати с цифровых носителей (до 10 минут) — 80 копеек, за каждые последующие 5 минут — 50 копеек.

Обрезание фотокарточки по заказу клиента — 30 копеек.

При печати фотографий свыше 10 штук предоставляется скидка 10%, свыше 100 штук — 15%, свыше 200 штук — 20%.

Отправка факса:

А4 по территории РБ — 60 копеек;

скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.

Сканирование текстовых материалов (формат А6-А4) с распечаткой и/или записью на USB Flash заказчика (отправкой на e-mail):

сканирование одной страницы А4 без распечатки — 60 копеек;

сканирование и распечатка (+ запись): на односторонний А4 — 1 рубль, на двухсторонний А4 — 1 рубль;

скидка подписчикам — 10%.

Сканирование фотографий и иллюстраций (формат А6-А4, их кадрирование, изменение контраста, запись на USB Flash заказчика (отправка на e-mail):

сканирование и запись 1 единицы (в зависимости от сложности изменения фото) — 2−3 рубля,

скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.

Набор заявлений и других документов с распечаткой (формат А4) и/или записью на USB Flash заказчика (отправкой на e-mail):

набор и запись ½ листа А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14) — 1,4 рубля,

набор и запись листа А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14) — 2,8 рубля,

скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 30%.

Разработка визиток, коллажей, календарей и др. с последующей записью на USB Flash заказчика:

разработка и запись визитки односторонней — 5 рублей,

двухсторонней — 6 рублей,

коллажей, плакатов, календарей и др. (формат А6-А3) — 7−12 рублей (в зависимости от количества иллюстраций и сложности макета) за 1 единицу,

скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 30%.

Подписка

Как мог заметить читатель, тем, кто подписался на бумажную версию газеты «Інфа-Кур'ер», предоставляется скидка на дополнительные услуги.

Подписку на газету «Інфа-Кур'ер» вы можете оформить:

в отделениях почтовой связи «Белпочта»;

сделав заявку на оформление подписки почтальоном на дому по телефону (801 795) 4 70 45 (для Слуцка);

(для Слуцка); через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку. В списке тематик нужно выбрать «Общественно-политические и литературно-художественные издания»;

— пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку. В списке тематик нужно выбрать «Общественно-политические и литературно-художественные издания»; при помощи платёжно-справочных терминалов;

при помощи сервиса belkiosk.by — на электронную версию газеты в формате PDF.

Юридические лица могут оформить подписку на наше издание в своих почтовых отделениях или через систему «Интернет-подписка» предприятия «Белпочта», на котором предоставляется возможность в реальном времени заполнить заявку и получить счёт-фактуру для оплаты. Телефоны для справок: (8017) 293 55 26, телефон в Слуцке и Слуцком районе — (801 795) 4 70 45.