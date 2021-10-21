На День рождения ксерокопии «Кур'ер» «дарит» читателям скидку на эту услугу 50%

В пятницу, 22 октября, в мире отмечается День рождения ксерокопии. В этот день «Кур'ер» решил порадовать своих читателей и сделать скидку 50% на эту услугу.
В этот день с 8.00 до 16.00:
- ксерокопирование одностороннего листа А4 стоит 20 копеек, а двухстороннего — 25 копеек;
- ксерокопирование фото и других картинок (страница А1) — 50 копеек.
Список всех дополнительных услуг «Кур'ера» с ценами можно посмотреть здесь.
Другие услуги
Напоминаем, что в редакции «Кур'ера» вы можете получить и другие дополнительные услуги.
Печать фотографий
- 10×15 см (А6) — 60 копеек;
- 20×30 см (А4) — 3 рубля.
Несрочный заказ выполняется в срок до 2 дней или по договорённости с клиентом.
- Дополнительная работа с фотографией (добавление надписи, кадрирование
и т. п.) стоит 50 копеек за каждую фотографию.
- Дополнительная обработка фотографий (цвето-, светокоррекция, лёгкая ретушь) — 1 рубль за фотографию.
- Работа с оператором по выбору файлов для печати с цифровых носителей (до 10 минут) — 80 копеек, за каждые последующие 5 минут — 50 копеек.
- Обрезание фотокарточки по заказу клиента — 30 копеек.
При печати фотографий свыше 10 штук предоставляется скидка 10%, свыше 100 штук — 15%, свыше 200 штук — 20%.
Отправка факса:
- А4 по территории РБ — 60 копеек;
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.
Сканирование текстовых материалов (формат А6-А4) с распечаткой и/или записью на USB Flash заказчика (отправкой на e-mail):
- сканирование одной страницы А4 без распечатки — 60 копеек;
- сканирование и распечатка (+ запись): на односторонний А4 — 1 рубль, на двухсторонний А4 — 1 рубль;
- скидка подписчикам — 10%.
Сканирование фотографий и иллюстраций (формат А6-А4, их кадрирование, изменение контраста, запись на USB Flash заказчика (отправка на e-mail):
- сканирование и запись 1 единицы (в зависимости от сложности изменения фото) — 2−3 рубля,
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.
Набор заявлений и других документов с распечаткой (формат А4) и/или записью на USB Flash заказчика (отправкой на e-mail):
- набор и запись ½ листа А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14) — 1,4 рубля,
- набор и запись листа А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14) — 2,8 рубля,
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 30%.
Разработка визиток, коллажей, календарей и др. с последующей записью на USB Flash заказчика:
- разработка и запись визитки односторонней — 5 рублей,
- двухсторонней — 6 рублей,
- коллажей, плакатов, календарей и др. (формат А6-А3) — 7−12 рублей (в зависимости от количества иллюстраций и сложности макета) за 1 единицу,
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 30%.
Подписка
Как мог заметить читатель, тем, кто подписался на бумажную версию газеты «Інфа-Кур'ер», предоставляется скидка на дополнительные услуги.
Подписку на газету «Інфа-Кур'ер» вы можете оформить:
- в отделениях почтовой связи «Белпочта»;
- сделав заявку на оформление подписки почтальоном на дому по телефону (801 795) 4 70 45 (для Слуцка);
- через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку. В списке тематик нужно выбрать «Общественно-политические и литературно-художественные издания»;
- при помощи платёжно-справочных терминалов;
- при помощи сервиса belkiosk.by — на электронную версию газеты в формате PDF.
Юридические лица могут оформить подписку на наше издание в своих почтовых отделениях или через систему «Интернет-подписка» предприятия «Белпочта», на котором предоставляется возможность в реальном времени заполнить заявку и получить счёт-фактуру для оплаты. Телефоны для справок: (8017) 293 55 26, телефон в Слуцке и Слуцком районе — (801 795) 4 70 45.
Редакция «Кур'ера» находится в Слуцке по адресу: улица Ленина, 128 (напротив Дома быта). Время работы: с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00, обед — с 13.00 до 14.00.