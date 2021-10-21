«Она была с редкими седыми волосами и одним большим зубом. Я её очень любила». Случчанка поделилась воспоминаниями про прабабушку

Приближается 28 октября — День бабушек и дедушек. Накануне этого праздника воспоминаниями о своей прабабушке Полине Рудовской, которая прожила почти 100 лет, поделилась с газетой «Кур'ер» её правнучка случчанка Елена.

«Мне очень нравились её рассказы о жизни при царе»

«Родителей мамы и папы я не помню. Они умерли, когда мне было 2 года. А вот прабабушка прожила почти 100 лет, и в детстве я проводила с ней много времени, — написала. — Звала я её бабуся и на ты, в детстве была уверена, что это её имя. На моей памяти она всегда была старая, с редкими седыми волосами и одним большим зубом. Я её очень любила.

Класса с 4-го меня оставляли с ней «сидеть», когда куда-то уходила её дочь, которая жила с бабусей. В те моменты я ощущала себя взрослой и ответственной за неё.

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Она плохо слышала, и я изобретала способы, как с ней разговаривать. Делала из бумаги рупор и подносила ей к уху. Или брала медицинский фонендоскоп, вставляла ей в уши, а говорила в другой конец, которым обычно слушают больных.

Ещё прабабушка пила очень горячий чай. Помню, вскипячу, налью ей, а она указательным пальцем попробует и говорит: «Холодный!» Приходилось кипятить снова. Меня тогда смешило, что она, прежде чем позвать меня по имени, перебирала несколько имён своих детей или внуков и только со 2-й или 4-й попытки называла моё.

Мне очень нравились её рассказы о жизни при царе. Особенно запомнилось, как прабабушка ещё девушкой жила в Мариинске и участвовала во встрече наследника царского престола. На блюде подносила ему угощение, а он подарил ей золотую монету. Из этой монеты она потом сделала обручальные кольца для своих внучек.

Помню, что бабуся иногда лежала в своей комнате и начинала протяжно стонать. Я подбегала к ней и спрашивала: «Что случилось? Что ты стонешь?» А она говорила: «Да ничего, просто скучно. Давай поговорим». И принималась рассказывать о своей молодости, о детях.

Бабуси уже давно нет с нами, но вспоминаю её очень часто с нежностью и тёплым чувством".

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