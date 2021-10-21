Чем немцы обогревают жильё и как будут топить в будущем

Газовое отопление теряет популярность в Германии. Ему на смену идут электри­чество и «зелёные» технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.

Газовый кризис в Евро­пе сделал весьма актуальной тему отопле­ния жилья и вопрос, а не будут ли немцы, крупнейшие потребители российского газа, мёрзнуть этой зимой.

На данный момент жильё в Германии отапливается главным образом ископаемыми энергоносителями: половина квартир и индивидуальных домов используют для обогрева природ­­ный газ, четверть — нефте­продук­ты. На долю различных электрических устройств пока приходятся 5%.

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Однако с каждым годом всё более важную роль будут играть экологичные и главным образом электрические технологии, прежде всего тепловые насосы. В новых немецких домах они уже доминируют.

В Германии перестали устанавливать системы дизельного отопления домов

Главный тренд: использование углеводо­родов неуклонно сокращается. Речь, прежде всего, о природном газе. В 2000 году систему газового отопления установили в Германии в 74% новых квартир. В 2010 году ею оборудовали 53% новостроек. В сооружённых в 2020 году домах доля голубого топлива снизилась до 39%.

Параллельно с этим немцы всё чаще отказывались от некогда весьма популярного в ФРГ оборудования, работающего на лёгком топочном мазуте или дизеле. Если в 2000 году к котлам с нефтепродуктами подсоединили ещё каждую пятую новую квартиру (20%), то в 2020 году использование этой технологии в новостройках факти­чески прекратилось (0,7%).

Такой решительный отказ легко объяснить: в 2026 году в Германии вступает в силу запрет на установку работающего на нефте­продуктах нового отопительного оборудо­вания (использование действующего под него не подпадает, но государство готово весьма щедро субсидировать его замену). Это один из пунктов принятой в конце 2019 года программы правительства ФРГ по защите климата. Таким образом, немцы заблаговременно, за пять лет до наме­ченного срока, перестали вкладываться в бесперспективную технологию.

Каждая вторая новая квартира в ФРГ обогревается с помощью ВИЭ

Вместо газовых или дизельных систем отопления в новых немецких домах теперь всё чаще устанавливают тепловые насосы различных типов. Их доля в сданных строителями в 2020 году квартирах составила 46%. Тепловые насосы причисляют к технологиям, исполь­зу­ющим возобновляемые источ­ники энергии (ВИЭ), наряду, к примеру, с установками, обогревающими жильё с помощью биогаза или древесных пеллет.

В прошлом году впервые в истории Германии свыше поло­вины нового жилья (50,5%) было оборудовано отопительными систе­мами, для которых ВИЭ являются первичным источником энергии. К примеру, геотермальными тепловыми насосами, использующими тепло грунта, и воздушными, отбирающими тепло из воздуха.

Электроэнергия, на которой работают такие установки, в Германии всё чаще производится из ВИЭ. Как раз в 2020 году их доля впервые превысила 50% в потребляемом в ФРГ электричестве.

Тепловые насосы становятся магистральным направлением развития

В СМИ тепловые насосы обычно сравнивают с кондиционерами, переключёнными на режим обогрева, или с холодильниками, только работающими в обратном направлении: от холода к теплу. В 2020 году число действующих в ФРГ установок достигло 1 миллиона.

Согласно программе, представленной правительству, число тепловых насосов в стране в 2025 году планируется увеличить до 3 миллионов, а в 2030-м — до 6 миллионов.

Чтобы добиться таких показателей, предлагается снизить налог на электроэнергию до минимума, а НДС на неё — до 7%, обеспечить господ­держку наиболее перспективных направлений, например, геотермии, корректировать стандарты для проектов новостроек и другие шаги.

Переход на тепловые насосы является частью широкомасштабной программы защиты глобального климата и достижения климатической нейтральности.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ