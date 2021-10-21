«Возникло ощущение, что два пожилых человека оказались никому не нужны». Жительница Слуцка рассказала, как её родные заболели ковидом

Несмотря на то, что я случчанка, а мои родные живут в деревне примерно в 100 км отсюда (сознательно не пишу где), решила рассказать, с чем пришлось столкнуться моей семье.

Пару недель назад мои бабушка и дедушка, уже давно пенсионеры, заболели коронавирусом. Каких-то особых или сильных симптомов у них не было — сидели, закрывшись дома. Ну, подумаешь, температура 37,2. Зачем по таким пустякам волновать медиков?

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Позже у обоих температура поднялась до 38−40, стало трудно дышать. Позвонили в «скорую» — там на тот момент не было свободных машин. На приём к врачу в деревенской амбулатории они попасть не смогли. Возникло ощущение, что два пожилых человека оказались никому не нужны.

Зайти родственникам в квартиру они не позволяли, чтобы не заразить. Ждали врачей. А врачи всё не ехали. У всех началась паника.

Звонили на «горячую линию» Минздрава, параллельно писали электронное обращение в районную больницу. И, наконец, машина приехала. Стариков осмотрели и сказали ехать в Минск — в родном городе свободных мест не нашлось. Но есть одно «но»: добираться нужно самим. Да и что в столице будут места, никто обещать не стал.

В итоге всё закончилось относительно хорошо. Минские медики дедушку положили в больницу с достаточно большим поражением лёгких. Бабушку отправили домой, так как посчитали, что ей необязательно госпитализироваться.

Сейчас в стране сложная ситуация с коронавирусом. Людей болеет много, и врачи просто не успевают лечить. Пожалуйста, носите маски, обрабатывайте руки и ВОВРЕМЯ обращайтесь к специалистам. Не ждите, когда вам станет хуже, как это сделали мои родные. Потому что есть вариант, что не выберетесь.

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