Электричество отключат на девяти улицах: в каких домах Слуцка не будет света с 27 по 29 октября

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
С 27 по 29 октября с 8.00 до 17.00 по адресам:
- пер. Б. Хмельницкого № 1−4;
- ул. Некрасова № 23, 27−35 (нечётные), 30, 38−40, 42−49, 51
- пер. Некрасова № 1−4;
- 1-й пер. Я. Коласа № 67, 70−74;
- ул. Куприянова № 1−5;
- пер. Куприянова № 2−8;
- ул. Б. Хмельницкого № 48;
- ул. Советская № 54, 56;
- ул. Пушкина № 29.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.