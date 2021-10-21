Электричество отключат на девяти улицах: в каких домах Слуцка не будет света с 27 по 29 октября

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

С 27 по 29 октября с 8.00 до 17.00 по адресам:

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пер. Б. Хмельницкого № 1−4;

ул. Некрасова № 23, 27−35 (нечётные), 30, 38−40, 42−49, 51

пер. Некрасова № 1−4;

1-й пер. Я. Коласа № 67, 70−74;

ул. Куприянова № 1−5;

пер. Куприянова № 2−8;

ул. Б. Хмельницкого № 48;

ул. Советская № 54, 56;

ул. Пушкина № 29.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.