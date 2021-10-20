Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, в которой говорится, что эволюция коронавируса — это долгая игра. Читайте, в какую сторону, по мнению учёных, мы можем двигаться.

Автор статьи: Эмили Антес. Опубликовано: 12 октября 2021 года.

9 января 2020 года, примерно через неделю после того, как мир впервые узнал о загадочном кластере случаев заболевания пневмонии в центральном Китае, власти объявили, что учёные нашли виновника: им оказался новый вид коронавируса.

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Это заявление было отрезвляющим и до боли знакомым. Почти два десятилетия назад другой коронавирус преодолел видовой барьер и разлетелся по миру, вызвав новую смертельную болезнь, названную тяжёлым острым респираторным синдромом (ТОРС, англ. SARS или SARS-CoV). Вирус убил 774 человека, прежде чем работники здравоохранения смогли взять его под свой контроль.

Но, несмотря на то, что учёные боялись повторения истории, у них всё-таки оставался проблеск надежды. Дело в том, что, хотя все вирусы и эволюционируют со временем, коронавирусы, как известно, относительно стабильны и изменяются медленнее, чем обычный грипп.

По словам доктора Адама Лауринга, вирусолога и врача-инфекциониста из Мичиганского университета, тогда надеялись, что новый коронавирус не станет чем-то похожим на грипп, постоянно меняющийся и требующий обновлённых вакцин.

На что многие учёные никак не рассчитывали, так это на бесконтрольное и глобальное распространение. На сегодняшний день этим вирусом заразились более 237 миллионов человек, из которых 4,8 миллиона умерли.

С каждым новым заражением у вируса появляются новые возможности для мутации. Сейчас, по прошествии почти двух лет после начала пандемии, мы проходим уже через целый алфавит новых вирусных вариантов: быстро распространяющийся Альфа, не поддающийся нашей иммунной системе Бета, а также Гамма, Дельта, Лямбда и, совсем недавно, Мю.

«Неконтролируемое распространение инфекции в большей части мира даёт вирусу больше возможностей и шансов на эволюцию», — утверждает доктор Лоринг.

Учёные говорят, что полное искоренение вируса маловероятно. А то, что будет в ближайшие несколько лет или даже десятилетий, предсказать трудно. Но наследие прошлых эпидемий, а также некоторые основные биологические принципы подсказывают, в каком направлении нам необходимо двигаться.

Как работают мутации. Генетическая лотерея

Вирусы — это машины-репродукции, захватывающие наши клетки для создания копий собственных геномов. Иногда они допускают мелкие ошибки, похожие на опечатки, при «переписывании текста».

В большинстве случаев эти ошибки не приносят вирусу никакой пользы. Но иногда вирус выигрывает, так называемую, генетическую лотерею: мутацию, дающую преимущество. Эта более совершенная версия может затем превзойти своих сородичей в выживаемости, тем самым приведя к появлению нового и более совершенного варианта вируса.

Коронавирус может изменяться бесчисленным количеством мутаций, но три из них вызывают наибольшую обеспокоенность:

он может стать более передаваемым,

он может научиться лучше уклоняться от нашей иммунной системы

или может стать более вирулентным, вызывая тем самым более серьёзное заболевание («Вирулентность» — это степень способности вируса вызывать заболевание или гибель организма и является мерой патогенности. — От автора перевода).

«COVID-19 стал легче передаваться от одного человека к другому, чем это было в январе 2020 года, — рассказал Джесси Блум, эксперт по вирусной эволюции из Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона в городе Сиэтл, США. — И это связано с множеством мутаций, которые прошёл вирус. Некоторые из них мы понимаем, а некоторые — нет».

Вариант вируса Альфа был примерно на 50% более заразным, чем исходный вирус. Дельта, в свою очередь, был примерно на 50% более заразным, чем Альфа.

«Сейчас мы в основном находимся в пандемии, где преобладает вариант Дельта, — утверждает Роберт Гарри, вирусолог из Тулейнского университета. — Само появление более успешно передающихся вариантов вируса — это обычная вирусная эволюция «по учебнику».

«Нет интереса убивать нас»

По словам учёных, труднее всего предсказать, станет ли вирус более опасным, другими словами будет ли он вызывать более серьёзное заболевание в будущем.

«Вирус не заинтересован в том, чтобы нас убить», — утверждает доктор Меткалф.

Одним из часто упоминаемых примеров является вирус миксомы, который австралийские учёные выпустили в природу в 1950 году в попытке сократить популяцию европейских кроликов, уничтожающих природу Австралии. Первоначально вирус миксомы оказался «фантастически опасным», убив более 99% заражённых им кроликов. Однако всего через несколько лет появилось несколько более мягких штаммов вируса, которые стали доминирующими.

Кролики выработали новую иммунную защиту, которая позволила им легче бороться с инфекцией, а затем вирус ответил на такое развитие событий, приобретя новые уловки для подавления иммунной системы кроликов. «По прошествии семидесяти лет это всё ещё продолжается», — рассказал доктор Рид.

Но, с другой стороны, COVID-19 начинает распространяться ещё до того, как люди им серьёзно заболевают. Пока этот факт остаётся актуальным, вирус может стать более опасным для жизни без ущерба для передачи.

Неустойчивое равновесие

SARS-CoV-2 не перестанет развиваться, и гонка вооружений между вирусом и нами только начинается. Самое важное средство борьбы — это высокоэффективные вакцины, разработанные учёными с рекордной скоростью.

«Возможно, у вас будет повторное заражение, но оно пройдёт относительно легко для вашего организма», — пояснил доктор Гаундер.

По мере того как количество полностью уязвимых людей сокращается, а передача замедляется, у вируса будет меньше возможностей для мутации.

Учёные предсказывают, что в конце концов, когда вирусная эволюция замедлится, а наша иммунная система наверстает упущенное, мы придём к неустойчивому равновесию с вирусом. Мы никогда полностью не победим его, но он будет уже тлеть, а не агрессивно бушевать, как сейчас.

Как именно будет выглядеть эта точка равновесия — к какому количеству передач она сможет привести и сколько болезней она вызывает — пока неясно. Некоторые учёные предполагают, что вирус в конечном итоге будет очень похож на грипп, который по-прежнему может вызывать серьёзные заболевания и даже смерть, особенно во время сезонных всплесков заболеваемости.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.